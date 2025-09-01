Otthon Start hitel: néhány óra kellett, és már be is fogadták az első kérelmet – megrohanták az ügyfelek a bankokat

Már az első nap is erős érdeklődést hozott a hétfőtől elérhető Otthon Start hitelnél a Világgazdaságnak nyilatkozó bankok beszámolói szerint: a pénzintézetek ugyanakkor jó előre készültek a rohamra, így fennakadások sehol sem fordultak elő.

Az Otthon Start hitel iránt már előzetesen is intenzív érdeklődés mutatkozott, így már az első hónapokban is több ezer szerződést köthetnek a bankok / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Erste arról számolt be, hogy már hétfőn délelőtt befogadta az első Otthon Start Lakáshitelét: a bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A gyors hitelügyintézést segítette, hogy éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt.

Az Ersténél – hívták fel a figyelmet a pénzintézetnél – már augusztus elejétől tudtak előregisztrálni az érdeklődők az új, kamattámogatott Otthon Start hitelre. A bank elindított egy külön internetes oldalt, amelyen az ügyfelek minden fontosabb információt (például igénylési feltételek) megtalálnak, lehetőségük van kalkulálni, valamint visszahívást kérhetnek. A program indulásával az Erste munkatársai folyamatosan hívják vissza azokat az ügyfeleket, akik előregisztráltak.

A pénzintézet tapasztalatai szerint számottevő az érdeklődés az Otthon Start Lakáshitel iránt.

Augusztusban néhány nap alatt több mint kétezer előregisztráció érkezett az Erstéhez. Az ügyfelek nagy része a maximálisan felvehető hitelösszeg igénylése után érdeklődik.

Mindezek alapján a pénzintézet szakértői szerint arra lehet számítani, hogy az Otthon Start Lakáshitel új keresletet generál, az idén amúgy is magas hitelfelvételi kedv még tovább erősödik.

Az MBH Bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával, megnövelt ügyintézői létszámmal, felkészült tanácsadókkal készen áll a várhatóan nagy érdeklődés fogadására az Otthon Start hitelt igénylők fogadására – közölte hétfőn a pénzintézet.

Hozzátették: 74 fiókban szeptemberben minden hétfői napon hosszított ügyfélfogadási idővel, este 19 óráig várják az ügyfeleket.

Közölték: a bank holnapján már elérhetők az évi 3 százalékos, fix kamat mellett igényelhető konstrukció feltételei, amely szerint a kedvezményes kamat mellett 100 ezer forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket.