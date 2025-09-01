Otthon Start hitel: néhány óra kellett, és már be is fogadták az első kérelmet – megrohanták az ügyfelek a bankokat

Már az első nap is erős érdeklődést hozott a hétfőtől elérhető Otthon Start hitelnél a Világgazdaságnak nyilatkozó bankok beszámolói szerint: a pénzintézetek ugyanakkor jó előre készültek a rohamra, így fennakadások sehol sem fordultak elő.
Az Erste arról számolt be, hogy már hétfőn délelőtt befogadta az első Otthon Start Lakáshitelét: a bank ügyfelei, egy házaspár 50 millió forintot vett fel. A család Budapesten vásárolja meg első közös otthonát, egy 69 négyzetméteres lakást. A gyors hitelügyintézést segítette, hogy éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt.
Az Ersténél – hívták fel a figyelmet a pénzintézetnél – már augusztus elejétől tudtak előregisztrálni az érdeklődők az új, kamattámogatott Otthon Start hitelre. A bank elindított egy külön internetes oldalt, amelyen az ügyfelek minden fontosabb információt (például igénylési feltételek) megtalálnak, lehetőségük van kalkulálni, valamint visszahívást kérhetnek. A program indulásával az Erste munkatársai folyamatosan hívják vissza azokat az ügyfeleket, akik előregisztráltak.
A pénzintézet tapasztalatai szerint számottevő az érdeklődés az Otthon Start Lakáshitel iránt.
Augusztusban néhány nap alatt több mint kétezer előregisztráció érkezett az Erstéhez. Az ügyfelek nagy része a maximálisan felvehető hitelösszeg igénylése után érdeklődik.
Mindezek alapján a pénzintézet szakértői szerint arra lehet számítani, hogy az Otthon Start Lakáshitel új keresletet generál, az idén amúgy is magas hitelfelvételi kedv még tovább erősödik.
Az MBH Bank az ország legnagyobb, közel 400 egységből álló fiókhálózatával, megnövelt ügyintézői létszámmal, felkészült tanácsadókkal készen áll a várhatóan nagy érdeklődés fogadására az Otthon Start hitelt igénylők fogadására – közölte hétfőn a pénzintézet.
Hozzátették: 74 fiókban szeptemberben minden hétfői napon hosszított ügyfélfogadási idővel, este 19 óráig várják az ügyfeleket.
Közölték: a bank holnapján már elérhetők az évi 3 százalékos, fix kamat mellett igényelhető konstrukció feltételei, amely szerint a kedvezményes kamat mellett 100 ezer forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket.
Hétfő hajnalra több bank is megjelentette az Otthon Start hitel pontos kondícióit: ezek alapján két pénzintézet is kedvezőbb kamatot nyújt a maximális, évi 3 százalékosnál, illetve több, egyéb kedvezményt is nyújtanak a pénzügyi szolgáltatók. Utóbbiak között figyelemre méltó, hogy több szolgáltató is él a hitel mellé adott, egyszeri jóváírás eszközével: az ajándékpénzek összege pedig több esetben még a babaváró hitelnél megszokott szinteket is meghaladja – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.
A Gránit Bank évi 2,85, a CIB Bank pedig 2,95 százalékos kamattal kínálja a termékét. Ez azt jelenti, hogy a CIB-nél 3,04 százalék, míg a Gránitnál 2,93 százalék lett a kamaton felül az igényléshez kapcsolódó egyéb költségeket is magában foglaló THM (teljes hiteldíj mutató) értéke.
A CIB Bank 200 ezer forint bónuszt fizet akkor, ha a hitelkérelem 2025. október 31-ig hiánytalanul befogadásra kerül, a folyósítás pedig december 31-ig megtörténik. Feltétel még, hogy a hitelt az első három évben ne törlessze elő az adós, kivételt jelent a lakástakarékból történő előtörlesztés.
Az Ersténél az Otthon Start igénylésekor bezsebelhető 200 ezer forint egyszeri jóváírás mellett további 40-40 ezer forint szerezhető megfelelő törlesztésvédelmi és vagyonbiztosítás megkötésével, így a pénzügyi előny elérheti a 280 ezer forintot.
A Gránit Bank ugyancsak 200 ezer forint jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé a banknál vezetett számlára. Az akció és az egyéb kedvezmények 2025. szeptember 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb 2025. november 30-ig befogadott és 2025. december 31-ig folyósított hitelekre érvényesek. Az akciós kedvezmények feltétele, hogy az adós vagy az adósok együtt legalább 250 ezer forint jövedelem jóváírással rendelkeznek, és azt már a hitelszerződés megkötése előtt is a banknál vezetett számlára utalják. Az elengedett jutalékok, díjak és visszatérített díjak feltétele, hogy az adós a hitel futamidejének első 4 éven belül ne végtörlessze a hitelt, a tartozás nem csökkenhet 50 százalékig vagy az alá, és nem mondható fel a szerződés bankon kívül álló okból.
Az MBH Bank egy darab, 100 ezer forint értékű Mol-ajándékutalványt ad az igénylőknek 2025. december 31-ig. Feltétel a legalább 10 millió forintos hitelösszeg, hogy az igénylő MBH bankszámlával (Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz, Kedvezmény Plusz) rendelkezzen, vagy igényléskor ilyet nyit, valamint az, hogy a CIG Pannónia Biztosítóval lakásbiztosítási szerződést köt, amit a hitel teljes futamideje alatt fenn is tart.
A Raiffeisen Bank ugyancsak 100 ezer forint jóváírást ad a 2025. szeptember 30-ig igényelt és 2025. december 31-ig folyósított Otthon Start hitelekre. Ugyanekkora összegű jóváírás jár a CSOK Plusz hitelre is, ám együtt igényelve a visszatérítés csak az egyik ügylet után kapható meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.