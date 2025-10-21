A hálaadásig is elhúzódhat az amerikai kormányzati leállás – mekkora gazdasági károkat okoz ezzel?
A mostani lehet a leghosszabb ideig tartó kormányzati leállás az Egyesült Államok történetében. Megfigyelők eredetileg is úgy gondolták, hogy két-három hétig elhúzódhat, de mos már azt sem tartják kizártnak, hogy még novemberben is tartani fog, mert a lezárásához az kellene, hogy a Fehér Ház tárgyalásokba kezd a megállapodás érdekében, vagy a demokraták megadják magukat – egyelőre egyiknek sincs jele.
Az amerikai kormányzat október 1-jén állt le, és azóta újra és újra kudarcot vallottak a republikánusok próbálkozásai, hogy megszavazzák a törvényhozás felsőházában az ideiglenes költségvetésről szóló határozatot. A leállást kihasználva a kormányzat széles körű leépítésekbe kezdett a közalkalmazottak körében.
Scott Bessent pénzügyminiszter először azt mondta, hogy a leállás napi 15 milliárd dollárba kerül a világ legnagyobb gazdaságának, ezt később heti 15 milliárd dollárra módosította a Reuters jelentése szerint. Bessent úgy véli, hogy ez az egyetlen olyan faktor, amely lassítja a gazdaságot.
A negatív hatás pedig annál nagyobb lesz, minél tovább tart a paralízis.
Félig vakon dönt majd a Fed
Mivel nem működnek a szövetségi hivatalok, kulcsfontosságú gazdasági adatokat nem tudnak nyilvánosságra hozni, ami befolyásolhatja többek között a Federal Reserve október végi kamatdöntését is.
„Kissé vakon működünk, amíg tart a kormányzati leállás” – figyelmeztetett Michael Feroli, a JPMorgan amerikai gazdasággal foglalkozó vezető elemzője, aki szerint a kormányzati aktivitás csökkenése minden egyes héten 0,1 százalékot farag le az évesített GDP-növekedésből, amely a második fél évben 3,8 százalékos volt. Más elemzők 0,2 százalékos csökkenést prognosztizálnak.
A hatás azonban most nagyobb lehet a leépítések és álláshelyek elvesztése miatt, ami kockázatot jelent a munkaerőpiac és a fogyasztás számára.
Mikor érhet véget a kormányzati leállás?
A demokraták az Obamacare, vagyis az Affordable Care Act (ACA) miatt makacsolták meg magukat, amelynek célja az egészségügyi biztosítás nélküli állampolgárok számának radikális csökkentése volt. Ennek kormányzati finanszírozása az év végén lejár, így jelentősen megemelkednek majd a díjtételek.
Az igénylési időszak az idén november 1-jén kezdődik, s a határidő közeledése jobb belátásra bírhatja a politikusokat. Ahogyan egyre többet nyomhat a latban az is, hogy
a repülőtereken egyre nagyobb problémát okoznak a munkaerőhiány miatti késések, járattörlések,
mert ott az alkalmazottaknak dolgozniuk kell ugyan, de fizetést nem kapnak, ezért sokat jelentenek beteget.
Chris Krueger, a TD Cowen elemzője szerint ezt a két kérdés vethet véget a leállásnak, de valószínűbb, hogy csak valamikor a hálaadás környékén, ami az idén november 27-én lesz.
Mindenkit egyformán felelősnek tart a nép
A közvélemény-kutatások eredménye szerint az amerikaiak minden felet felelősnek tartanak a leállásért:
- Donald Trump elnököt 58,
- a republikánusokat szintén 58,
- a demokratákat 54 százalékuk okolja
– derült ki az AP amerikai hírügynökség tudósításából. Ez viszont nem segíti a megegyezést.
A MarketWatch saját, az X közösségi oldalon végzett felmérése szerint a legtöbb válaszadót (47 százalékukat) a leállás gazdasági hatásai aggasztják a leginkább.
A Wolfe Research elemzői azonban továbbra is optimisták, szerintük nem kell jelentős hosszú távú hatásokra számítani mindaddig, amíg a katonák megkapják folyamatosan, a többi közalkalmazott pedig majd visszamenőlegesen a fizetését a leállás végeztével.
A leállás hatással lehet a fogyasztói bizalomra, és tartósabban visszafoghatja a kormányzati alkalmazottak fogyasztását, de mi nem aggódunk túlságosan
– írták jegyzetükben.
Ethan Harris független közgazdász borúlátóbb. Bár nem számít recesszióra, úgy véli, hogy ez a leállás ezúttal „tartósabb hatással lesz, mivel egy már amúgy is sebezhető gazdaságot érint”.