Sportrelikvia-gyűjtők, figyelem: jön a szezon legnagyobb dobása

A kínálatban valódi csemegék is vannak, többek között Stephen Curry „double-double” meze, a Nikola Jokic rekordot érő „triple-double”-jéhez kötött felszerelés, valamint a Nyugati Főcsoportdöntőben használt labdák, amelyeket Luka Doncic és Kyrie Irving dobált legendás mérkőzéseiken – írja az Origo.
Ezek a relikviák nemcsak sporttörténeti jelentőséggel bírnak, hanem befektetési értéket is képviselnek. Az NBA-mezek és mérkőzéshez kötött tárgyak piaca az elmúlt években hatalmasat robbant: Jordan-, LeBron- és Curry-mezek új árverési rekordokat döntöttek, és a trend tovább emelkedik.
Ami igazán különlegessé teszi a mostani aukciót, az a hivatalos NBA-hitelesítés és a ritkaság. Minden tétel dokumentált, bizonyítékokkal igazolják, hogy az adott mez vagy labda tényleg a pályán volt egy konkrét, emlékezetes mérkőzésen. Ez nemcsak bizalmat, hanem értéknövekedést is jelent: minél fontosabb a meccs és a játékos teljesítménye, annál magasabbra szökhet a licit.
A Sotheby’s és az NBA együttműködése új szintre emeli a sportrelikviák piacát. Nem csupán aukcióról van szó, hanem kulturális eseményről, de hogy mennyiért árverezik el a relikviákat, a itt olvashatja az Origón.
