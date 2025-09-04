Deviza
EUR/HUF393.24 -0.08% USD/HUF337.5 0% GBP/HUF453.51 0% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF92.5 -0.03% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.08 -0.17% EUR/HUF393.24 -0.08% USD/HUF337.5 0% GBP/HUF453.51 0% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF92.5 -0.03% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.08 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,304.52 +1.14% MTELEKOM1,908 +0.84% MOL2,912 +0.82% OTP30,540 +1.44% RICHTER10,460 +1.24% OPUS568 -0.35% ANY7,880 +1.27% AUTOWALLIS158.5 -1.89% WABERERS5,260 +0.38% BUMIX9,229.09 +0.34% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,171.93 +1.15% BUX104,304.52 +1.14% MTELEKOM1,908 +0.84% MOL2,912 +0.82% OTP30,540 +1.44% RICHTER10,460 +1.24% OPUS568 -0.35% ANY7,880 +1.27% AUTOWALLIS158.5 -1.89% WABERERS5,260 +0.38% BUMIX9,229.09 +0.34% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,171.93 +1.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
gázolaj
benzin

Üzemanyagár-emelés Magyarországon: megérkezett a döntés, sorozatban másodjára drágítanak – péntektől érvényes a benzinkutakon

Érdemes még ma tankolni, holnaptól drágul az üzemanyag.
Andor Attila
2025.09.04, 14:13
Frissítve: 2025.09.04, 14:22

Péntektől emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd többe. A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon, ezek emelkednek tehát tovább:

  • 95-ös benzin: 591 forint/liter
  • Gázolaj: 593 forint/liter
tankolás
Tankolás – holnap ismét emelkedik az ár / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Sorozatosan drágít a Mol, a héten már másodszor emelik meg a gázolaj árát.  

Annak ellenére lépnek, hogy mindkét fő ármeghatározó tényező változása inkább az üzemanyagárak csökkentésének irányába hat.

Jól teljesít a forint, csütörtökön napközben 393,20 körül jegyzik az eurót, míg néhány napja majd 397 forintot kellett adni a közös pénz egységéért. 
Emellett a Brent ára is az autósok számára kedvező irányba mozdult, ára csökkent. Az északi-tengeri olajfajta hordójáért csütörtökön 67 dollár körül kellett fizetni, néhány napja 69 dollár fölött kereskedték.

A héten már másodszorra drágítottak:

kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedett bruttó 2 forinttal, holnaptól pedig mindkét üzemanyagfajta drágul. 

Nem lassít az OPEC

Esésnek indultak az olajárak, miután kiderült, hogy az olajkartell tovább bővítheti a termelését. Az OPEC+ így a korábban visszafogott mennyiséget a tervezettnél egy évvel korábban juttathatja vissza a piacra.
Nagyot esett az olaj ára arra a híresztelésre szerdán, hogy az OPEC+ hét végi gyűlésén a kibővített olajkartell tovább emeli majd a kitermelési kvótákat októbertől, hogy visszaszerezze a termelés visszafogása miatt elvesztett piaci részesedését.

A Reuters két informátora szerint is a nyolctagú OPEC és a szövetségesei a termelés további bővítését tervezik, így elkezdődhet a korábban visszafogott termelés második, napi 1,65 millió hordós rétegének a visszavezetése a világpiacra, ami a globális kereslet 1,6 százalékát jelenti. 

Az OPEC+ április és szeptember között már megemelte termelését napi 2,2 millió hordónyi olajjal,

továbbá az Egyesült Arab Emírségek is növelte a kvótáját napi 300 ezer hordóval.

A tényleges termelésbővülés azonban ennél alacsonyabb volt, mivel egyes tagállamok a korábbi kvótatúllépéseiket kompenzálták, míg mások képtelenek voltak élni a lehetőséggel kapacitásproblémák miatt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu