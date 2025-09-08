Deviza
kukorica
toxin
gabona

Megelégelték a mondvacsinált utólagos kifogásokat a gabonafelvásárlásban: ennek most véget vetettek

A termelők védelmét szolgálja az a törvénymódosítás, amely a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokkal kapcsolatban vezet be szigorításokat – állítja az agrárkamara. A köztestület szerint termékpiaci törvény új regulái megakadályozzák, hogy a felvásárlók utólag emelhessenek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.
2025.09.08, 11:25
Frissítve: 2025.09.08, 11:25

Vége az utólagos kifogásoknak a gabonafelvásárlásban – állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) és a NAK kezdeményezésére módosult ugyanis a termékpiaci törvény, az új szabályozás szigorítja a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogások lehetőségét. A NAK szerint így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emeljenek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.

Dumper,Truck,Unloading,Wheat,Into,Grain,Store, termékpiaci törvény
A termékpiaci törvény a gabonafelvásárlást is szabályozottabbá teszi / Fotó: Juice Flair / Shutterstock (illusztráció)

A kérdés most azért különösen aktuális, mert közeledik a kukorica betakarításának időszaka, a múlt évi aratás azonban fontos tanulságot hozott a termény piacán. Tavaly heves viták övezték a kukorica toxintartalmát. Akár megalapozott, akár túlzó kifogásokról volt szó, az mindenképp nyilvánvalóvá vált, hogy nagy szükség van a korábbinál sokkal átláthatóbb és egységesebb mérési módszerekre, hogy elkerülhetők legyenek a viták a felvásárlók és a termelők között. 

Már hatályos a termékpiaci törvény

A probléma ráadásul nem csak a kukorica esetében mutatkozott meg, más mezőgazdasági termékeknél is gyakran előfordult, hogy a felvásárlók az áru átvétele után – sokszor indokolatlanul – minőségi kifogásokat emeltek.

A tiszta, mindenki számára világos és elfogadható piaci viszonyok érdekében a NAK, a Magosz és a GOSZ kezdeményezésére az Agrárminisztérium elkészítette a vonatkozó jogszabálytervezetet, amelyet az Országgyűlés elfogadott, és a módosított termékpiaci törvény a nyáron hatályba is lépett. A jogszabály-módosítás kifejezetten a piaci visszaéléseket hivatott megelőzni. A módosítás értelmében 

a termelő által a feldolgozónak, felvásárlónak vagy forgalmazónak értékesített mezőgazdasági termékek esetében a termék átadását követően kizárólag akkor emelhető minőségi kifogás, ha azt az írásos szerződés kifejezetten rögzíti.

Amennyiben a termék átvételére és az ellenérték meghatározására a felek közötti írásbeli szerződésben rögzített minőségi paraméterek alapján kerül sor, a szerződésnek kötelezően tartalmaznia kell: a minőség meghatározásának módját, a teljesítés és a minőségi viták kezelésének szabályait – az ellenminta készítésére, annak felhasználásának időkeretére, a minőségellenőr szerepére, a független és akkreditált harmadik félként bevont laboratórium megnevezésére és annak igénybevételének részletes szabályozására vonatkozóan.

A termelők védelme a cél

A fenti kötelezettségek betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. 

Ha a hatóság mulasztást tapasztal, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki, melynek összege legalább 10 ezer, de akár 50 millió forint is lehet. 

A NAK szerint ez a módosítás egyértelműen a termelők védelmét szolgálja, ugyanakkor minden fél számára kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi az adásvételi folyamatot. A szerződéses fegyelem megerősítése és a független vizsgálatok beépítése pedig hosszú távon is stabilabbá teheti a mezőgazdasági piacot – írja közleményében a köztestület.

