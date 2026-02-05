Itt a várva várt frankfurti döntés, utat nyithat Varga Mihálynak – a forint már nem fér a bőrébe

Christine Lagarde elnök mosolyával kezdődött az Európai Központi Bank számunkra is fontos kamatdöntő ülése csütörtökön, és itt a döntés is: változatlanok maradnak az euróövezeti jegybank kamatai. Az elnöknek volt minek örülnie, a szerdai hírek szerint jó irányba haladnak az inflációs folyamatok az euróövezetben. Követik-e ezt az euróövezeti kamatok is, ez egy nagyon fontos kérdés Magyarországon is: az EKB-nál van az egyik kulcsa egy olyan ajtónak, amelyen szeretnénk mi is benyitni. A döntés megvolt, sajtótájékoztatóját Lagarde megtartotta, és ami mindezekből látható: ha nem is mozdítják Európát a csökkenő kamatok irányába az euróövezeti döntéshozók, akadályt sem támasztanak.

Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat Fotó: Dirk Claus/ECB / Dirk Claus/ECB

Önmagában már a kamatdöntés is fontos volt, még fontosabb volt azonban az iránymutatás, amely Lagarde sajtótájékoztatójáról érkezett, és a későbbiekben az euróövezeti jegybankvezetőktől érkezik. A döntést a testület egyhangúan hozta, ez a sajtótájékoztatón derült ki.

Ha nyitva marad a lehetőség, hogy az EKB újra kamatot csökkent, ez megkönnyíti Varga Mihály és az MNB döntéshozóinak a dolgát, hogy másfél év után nálunk is megkezdődjön a magyar gazdaságnak több levegőt adó lazítás, akár már ebben a hónapban.

Az előjelek Frankfurtban és Budapesten is jók, Christine Lagarde arcán nem véletlen a mosoly.

Az euróövezetben az éves infláció

a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá, az EKB 2 százalékos célja alá,

miközben váratlanul közelebb húzódott a célhoz a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció, 2,3-ról 2,2 százalékra csökkenve – utoljára 2021 végén volt ilyen alacsony, amikor még híre-hamva sem volt a későbbi európai energiaválságnak.

Sokak szerint egész évben nem változik a kamat – lesz-e ebben elmozdulás?

Sok elemző úgy véli, az EKB idén nem változtat kamatain – teszi a csütörtöki döntés híréhez a Financial Times. Ez már akár elég lehet ahhoz, hogy ne legyen rizikós egy magyar kamatcsökkentés, ami akár nagyon gyorsan megérkezhet.

A gazdaság ellenálló maradt a kihívásokkal teli globális környezetben – emelte ki az EKB közleménye.