Itt a várva várt frankfurti döntés, utat nyithat Varga Mihálynak – a forint már nem fér a bőrébe

Megvan a döntés a frankfurti ülésen, amely Christine Lagarde mosolyával indult. Az EKB változatlanul hagyta kamatait, és sok minden kiderült arról is, milyen kilátásokat vetít előre és ez hogyan hat az MNB és elnöke, Varga Mihály mozgásterére – aki forintot ad-vesz, természetesen szintén feszülten figyel.
Pető Sándor
2026.02.05, 14:04
Frissítve: 2026.02.05, 15:50

Christine Lagarde elnök mosolyával kezdődött az Európai Központi Bank számunkra is fontos kamatdöntő ülése csütörtökön, és itt a döntés is: változatlanok maradnak az euróövezeti jegybank kamatai. Az elnöknek volt minek örülnie, a szerdai hírek szerint jó irányba haladnak az inflációs folyamatok az euróövezetben. Követik-e ezt az euróövezeti kamatok is, ez egy nagyon fontos kérdés Magyarországon is: az EKB-nál van az egyik kulcsa egy olyan ajtónak, amelyen szeretnénk mi is benyitni. A döntés megvolt, sajtótájékoztatóját Lagarde megtartotta, és ami mindezekből látható: ha nem is mozdítják Európát a csökkenő kamatok irányába az euróövezeti döntéshozók, akadályt sem támasztanak.

Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat
Az EKB kamatai: ha olyan szép a jövő, mint a frankfurti ülés kezdetén az elnök arca mutatja, az öröm Magyarországig hatolhat Fotó: Dirk Claus/ECB /  Dirk Claus/ECB

Önmagában már a kamatdöntés is fontos volt, még fontosabb volt azonban az iránymutatás, amely Lagarde sajtótájékoztatójáról érkezett,  és a későbbiekben az euróövezeti jegybankvezetőktől érkezik. A döntést a testület egyhangúan hozta, ez a sajtótájékoztatón derült ki. 

Ha nyitva marad a lehetőség, hogy az EKB újra kamatot csökkent, ez megkönnyíti Varga Mihály és az MNB döntéshozóinak a dolgát, hogy másfél év után nálunk is megkezdődjön a magyar gazdaságnak több levegőt adó lazítás, akár már ebben a hónapban.

Az előjelek Frankfurtban és Budapesten is jók, Christine Lagarde arcán nem véletlen a mosoly. 

Az euróövezetben az éves infláció 

  • a decemberi 2 százalékról januárban 1,7 százalékra szállt alá, az EKB 2 százalékos célja alá,
  • miközben váratlanul közelebb húzódott a célhoz a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció, 2,3-ról 2,2 százalékra csökkenve – utoljára 2021 végén volt ilyen alacsony, amikor még híre-hamva sem volt a későbbi európai energiaválságnak.

Sokak szerint egész évben nem változik a kamat – lesz-e ebben elmozdulás?

Sok elemző úgy véli, az EKB idén nem változtat kamatain – teszi a csütörtöki döntés híréhez a Financial Times. Ez már akár elég lehet ahhoz, hogy ne legyen rizikós egy magyar kamatcsökkentés, ami akár nagyon gyorsan megérkezhet.

A gazdaság ellenálló maradt a kihívásokkal teli globális környezetben – emelte ki az EKB közleménye.

Az alacsony munkanélküliség, a magánszektor szilárd mérlegei, a védelmi és infrastrukturális állami kiadások fokozatos bevezetése, valamint a múltbéli kamatvágások támogató hatásai mind alátámasztják a növekedést. 

A kilátások ugyanakkor még mindig bizonytalanok, különösen a világkereskedelmi szabályozások folyamatos bizonytalansága és a geopolitikai feszültségek miatt

– teszik hozzá. A kamatkilátásokról azt mondták, amit szoktak: "A Kormányzótanács nem kötelezi el magát előre egy bizonyos kamatpálya mellett." 

Aki Lagarde kommentárjaitól várt elmozdulást valamelyik irányban, az csalódhatott: az elnök meglehetősen kiegyensúlyozottan beszélt az európai gazdaságot és inflációt övező kockázatokról, megerősítve hogy az EKB előzetes elkötelezettség nélkül, ülésről ülésre, a beérkező adatokat elemezve hozva meg kamatdöntéseit.  

Az MNB-nek a magyar gazdaság előrelépése az alap, Frankfurtból elég ha nem jön pofon

A magyar gazdaság folyamatai egyre inkább úgy látszik, hogy önmagukban megnyitják az utat egy budapesti kamatcsökkentés felé. A túl gyors lazításnak korábban az volt a veszélye, hogy visszafordíthatná a forint menetelését, ami már önmagában is segíti a hazai infláció leszorítását.

Most azonban erősödő forint várta az EKB döntését és kommentárjait:

 a forint felmászott a hegyre, és onnan tekintett Frankfurt felé. 

Átmeneti visszavonulás után a 380-as vonalat is újra áttörte az árfolyam az euró ellenében, és onnan a döntés és a sajtótájékoztató után sem visszakozott: sőt tovább erősödött, és mint reggel is, már a 379-et kezdte el tesztelni. 

Ugyanezt a pályát írta le a nap folyamán a zloty Lengyelországban, ahol szintén benne van a pakliban egy kamatcsökkentés, miközben döccenés sem volt a cseh korona árfolyamának erősödésében, ahol a Bloomberg hajnali elemzése azt hozta ki: aligha érkezik kamatvágás, és a jegybank csütörtöki prágai ülésén valóban ez is történt. A régió devizái tehát "szerették", ami Frankfurtban történt, a legjobban ott, ahol nincs kamatlazítás kilátásban, de a másik két fővárosban is. 

Az EKB nem különösebben aggódik az euró dollár elleni erősödése miatt

Ha kamatcsökkentésre nem is utalt Christine Lagarde, a szavaiból mégis kiolvasható volt pozitívum a forint számára.

Sokan voltak, akik arra számítottak, hogy az EKB határozottabban jelzi: nem elégedett az euró erősödésével a dollár ellenében, ami ugyan az infláció csökkenését segítette, az európai exportvállalatoknak azonban nem kedvező. Emlékeztetünk: a dollár gyengülést okozó eladása a forintot erősíteni szokta.

Az elnök a kockázatok hosszú listájának egyik elemeként említette csak meg az euró árfolyamát. Amikor az újságírók firtatni kezdték a kérdést, részletesebben is kitért rá, és kiderült, hogy az EKB kormányzótanácsa külön is megvitatta az árfolyam ügyét.

Az elnök leszögezte: az EKB-nak nincs árfolyamcélja, de tudatában vannak, hogy az árfolyam mozgása fontos hatással van a gazdasági folyamatokra. Kollektíve azt állapítottuk meg – így Lagarde –, hogy a dollár valóban jelentősen leéértékelődött, de nem az elmúlt napokban, hanem a múlt év márciusától. Az elmúlt hetekben korlátozott sávban mozgott. 

Ennek megfelelően az volt a konklúziónk, hogy a múlt év óta történt (euró)erősödés beépült az alapelőrejelzésünkbe. A jelenlegi (árfolyam)sáv igencsak összhangban van az általánosan átlagossal

– mondta. Ebből ugyan az is következik, hogy az euró gyengítése érdekében nem rohannak kamatcsökkentésbe, de az is, hogy a forintot segítő dollárgyengüléssel legalábbis egyelőre nem szállnak szembe.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Miért figyelik Budapestről Frankfurtot, ha egyszer nem vagyunk tagjai az euróövezetnek?

Az alapösszefüggés az EKB-val, amit lenti elemzésünk részletezett: ha a magyar infláció lefelé tart – és ez történik –, a forint árfolyama számára csak az tehetné veszélyessé a hazai kamatcsökkentést, ha az eurózónában közben emelnék a kamatokat. 

Erre most nem látszik esély, ezt az eddigi EKB-kommentárok is megerősítették, ha az ellenkezőjét nem is. Piros lámpát tehát Varga Mihály nem kapott.

Nagyon fontos hírt kapott Varga Mihály és a forint, tetőfokán az izgalom – órákon belül döntő lökés érkezhet
Megérkezhet-e a magyar gazdaságnak a másfél éve várt könnyítés az MNB-től, számunkra ez a legfontosabb. Varga Mihály és a jegybanki döntéshozók most külföldről kaptak nagyon fontos információkat, és csütörtökön újabb földindulás lehet.

 

