Milliárdok felé nyílt meg az út a városi civileknek, de csak pár hétre

A Városi Civil Alap (VCA) forrásaira megnyílt a pályázati lehetőség Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerint, míg a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pénzeire pedig október 6-tól várják a szervezetek pályázatait.
A helyettes államtitkár hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a Városi Civil Alap pénzeire szeptember 1. és október 1. között lehet pályázni, a keretösszeg 4,8 milliárd forint. A program keretén belül ingatlanberuházásra 9 millió, gépjárműbeszerzésre és eszközbeszerzésre 7-7 millió, valamint programszervezésre és kommunikációra 11-11 millió forint erejéig pályázhatnak az ötezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek, szemben az ötezer fő alatti településeket célzó Falusi Civil Alap forrásaival.
Szalay-Bobrovniczky Vince szerint a civil szervezetek külön pályázhatnak működési költségeik támogatására is, például irodabérlet, bér- vagy a rezsiköltség fedezésére.
Ezek után a helyettes államtitkár közölte azt is, hogy október 6-án nyílik meg a pályázati lehetőség a Nemzeti Együttműködési Alapra, amelynek keretösszege minden eddiginél magasabb, 16,042 milliárd forint. Hozzátette, hogy mind a két alapnál van lehetőség egyszerűsített elszámolásra is ötmillió forintig.
A NEA-n belül az igényelhető összeg az összevont kiírás esetében pályázati kategóriától függően 400 ezer és 5 millió forint között van és az összevont támogatás esetében a civil szervezet éves bevétele nem haladhatja meg a 75 millió forintot.
Az egyszerűsített pályázati kiírás esetében az igényelhető összeg ennél kevesebb, 100 ezer és 400 ezer forint közötti összeg lehet, a szervezet éves bevétele pedig nem haladhatja meg a 7 millió forintot. A pályázati kiírás október 20-án jelenik majd meg és a beadási határidő november 19. Szalay-Bobrovniczky Vince szerint ezt a támogatást gyakorlatilag minden civil szervezet megkapja, amely pályázik.
A helyettes államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy pályázni mindkét alap esetében csak egyszer lehet, egyúttal jelezte azt is, hogy október 4-én budapesti civil információs napot tartanak a Margitszigeten, ahol bővebb információt adnak a NEA pályázati lehetőségeiről.
A pályázati kiírások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján és a civil információs portálon találhatók meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.