Milliárdok felé nyílt meg az út a városi civileknek, de csak pár hétre

A Városi Civil Alap (VCA) forrásaira megnyílt a pályázati lehetőség Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerint, míg a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pénzeire pedig október 6-tól várják a szervezetek pályázatait.

Szalay-Bobrovniczky Vince közölte, hogy megnyíltak a Városi Civil Alap forrásai / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Ezek a Városi Civil Alap feltételei

A helyettes államtitkár hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta azt is, hogy a Városi Civil Alap pénzeire szeptember 1. és október 1. között lehet pályázni, a keretösszeg 4,8 milliárd forint. A program keretén belül ingatlanberuházásra 9 millió, gépjárműbeszerzésre és eszközbeszerzésre 7-7 millió, valamint programszervezésre és kommunikációra 11-11 millió forint erejéig pályázhatnak az ötezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek, szemben az ötezer fő alatti településeket célzó Falusi Civil Alap forrásaival.

Szalay-Bobrovniczky Vince szerint a civil szervezetek külön pályázhatnak működési költségeik támogatására is, például irodabérlet, bér- vagy a rezsiköltség fedezésére.

Hamarosan megnyílik a Nemzeti Együttműködési Alap is

Ezek után a helyettes államtitkár közölte azt is, hogy október 6-án nyílik meg a pályázati lehetőség a Nemzeti Együttműködési Alapra, amelynek keretösszege minden eddiginél magasabb, 16,042 milliárd forint. Hozzátette, hogy mind a két alapnál van lehetőség egyszerűsített elszámolásra is ötmillió forintig.

A NEA-n belül az igényelhető összeg az összevont kiírás esetében pályázati kategóriától függően 400 ezer és 5 millió forint között van és az összevont támogatás esetében a civil szervezet éves bevétele nem haladhatja meg a 75 millió forintot.

Az egyszerűsített pályázati kiírás esetében az igényelhető összeg ennél kevesebb, 100 ezer és 400 ezer forint közötti összeg lehet, a szervezet éves bevétele pedig nem haladhatja meg a 7 millió forintot. A pályázati kiírás október 20-án jelenik majd meg és a beadási határidő november 19. Szalay-Bobrovniczky Vince szerint ezt a támogatást gyakorlatilag minden civil szervezet megkapja, amely pályázik.