Nagy tempóval vágtat a főváros turizmusa a Wizz Air Budapest Félmaraton miatt

Jelentős mérföldkőhöz ér vasárnap Budapest tömegsportélete, ekkor rendezik meg ugyanis a 40. Wizz Air Budapest Félmaratont. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) tájékoztatása szerint az idei verseny minden korábbi rekordot megdönt majd a nevezések számát tekintve. Az már az előnevezések során biztossá vált, hogy az esemény telt házas lesz, a helyszínen már nem lesz lehetőség nevezni.

Minden idők legnépesebb külföldi mezőnye indul a 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon / Fotó: Zákány Gergely / BSI

Vasárnap több távon is rajthoz állhatnak a futók a 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon. A legnépszerűbb nem meglepő módon a klasszikus, egyéni félmaratoni táv, ahol 21,1 kilométert kell teljesíteniük a résztvevőknek Budapest utcáin. Erre rekordszámú, 13 800 fő nevezett be. Aki nem szeretne ennyit futni, az párban és trióban is teljesítheti a távot. Van lehetőség egyéniben indulni a Szimpatika 10 kilométeres távján is. Összesen 20 800 futó vesz részt az eseményen, ami szintén részvételi rekordnak számít. Ez a létszám egy kisebb magyar város lakosságát kitenné.

Természetesen nem ez a helyzet, összesen 1070 különböző magyarországi településről neveztek be az eseményre.

Ugyanakkor a verseny nemcsak a hazai sportkedvelőket vonzza a magyar fővárosba, 117 ország 6300 külföldi futója is ott lesz a szeptember 7-i rajtnál, ami számottevő növekedés a tavalyihoz rekordhoz képest.

A félmaratoni táv egyéni mezőnyének csaknem 40 százalékát külföldiek alkotják. Nemzetközi viszonylatban is csak kevés város mondhatja el magáról, hogy egy szabadidős versenyre ilyen nagy arányban érkezzenek a rendező országon kívülről. Tekintve, hogy a futók többnyire nem egyedül érkeznek, és klasszikus futóturistaként több napot is Budapesten töltenek, érezhetően növekszenek a főváros turisztikai bevételei is.

A korábbi évekre vonatkozó KPMG-elemzés alapján a Budapestre érkező külföldi futóturisták és kísérőik (átlagosan 1,5 fő) átlagos tartózkodási ideje 2,8 nap, együttesen 40 ezer vendégéjszakát töltenek el a fővárosban. Több mint kétharmaduk repülővel érkezik, 62 százalékuk kereskedelmi szálláshelyen (például szálloda vagy panzió) száll meg, további 30 százalékuk pedig bérelt apartmant vesz igénybe.