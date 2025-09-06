Nagy tempóval vágtat a főváros turizmusa a Wizz Air Budapest Félmaraton miatt

Jelentős mérföldkőhöz ér vasárnap Budapest tömegsportélete, ekkor rendezik meg ugyanis a 40. Wizz Air Budapest Félmaratont. A szervező Budapest Sportiroda (BSI) tájékoztatása szerint az idei verseny minden korábbi rekordot megdönt majd a nevezések számát tekintve. Az már az előnevezések során biztossá vált, hogy az esemény telt házas lesz, a helyszínen már nem lesz lehetőség nevezni.
Vasárnap több távon is rajthoz állhatnak a futók a 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon. A legnépszerűbb nem meglepő módon a klasszikus, egyéni félmaratoni táv, ahol 21,1 kilométert kell teljesíteniük a résztvevőknek Budapest utcáin. Erre rekordszámú, 13 800 fő nevezett be. Aki nem szeretne ennyit futni, az párban és trióban is teljesítheti a távot. Van lehetőség egyéniben indulni a Szimpatika 10 kilométeres távján is. Összesen 20 800 futó vesz részt az eseményen, ami szintén részvételi rekordnak számít. Ez a létszám egy kisebb magyar város lakosságát kitenné.
A félmaratoni táv egyéni mezőnyének csaknem 40 százalékát külföldiek alkotják. Nemzetközi viszonylatban is csak kevés város mondhatja el magáról, hogy egy szabadidős versenyre ilyen nagy arányban érkezzenek a rendező országon kívülről. Tekintve, hogy a futók többnyire nem egyedül érkeznek, és klasszikus futóturistaként több napot is Budapesten töltenek, érezhetően növekszenek a főváros turisztikai bevételei is.
A korábbi évekre vonatkozó KPMG-elemzés alapján a Budapestre érkező külföldi futóturisták és kísérőik (átlagosan 1,5 fő) átlagos tartózkodási ideje 2,8 nap, együttesen 40 ezer vendégéjszakát töltenek el a fővárosban. Több mint kétharmaduk repülővel érkezik, 62 százalékuk kereskedelmi szálláshelyen (például szálloda vagy panzió) száll meg, további 30 százalékuk pedig bérelt apartmant vesz igénybe.
A turisztikai szakemberek szerint a külföldi futóturisták jelenléte nem csupán a verseny rangját emeli, hanem a főváros és az egész ország imázsára is pozitív hatással van.
„Ezzel a rekordlétszámmal Budapest vastag betűvel szedett a nemzetközi futótérképen, szeptember 7-én pedig egy napra Európa futófővárosává válik. Az, hogy csaknem kétszer annyi külföldi érkezik hozzánk, mint tavaly, az elmúlt évek munkájának és Budapest egyedülálló szépségének közös gyümölcse. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi futó számára mi adhatjuk meg az őszi szezon indító élményét, egy felejthetetlen futóünnepet a Duna-parton” – nyilatkozta Kocsis Árpád a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
A futóverseny mezőnye a különböző távokon összesen több mint 300 ezer kilométert fog teljesíteni vasárnap. Ez a felfoghatatlan távolság olyan, mintha egyetlen ember több mint hétszer megkerülné az Egyenlítő mentén a Földet.
A részt vevő futók energiájának és hidratálásának biztosítása igen összetett logisztikai művelet a szervező részéről. A frissítőpontokon 19 ezer liter víz, 3500 liter izotóniás ital, csaknem egytonnányi, vagyis körülbelül 4000 darab banán és 70 kilogramm szőlőcukor várja a mezőnyt.
A frissítésért, a futók és szurkolók biztonságáért és kényelméért egy több mint 1200 fős szervezői és önkéntes csapat felel a háttérben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.