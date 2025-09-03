Orvoskeringő a Premier League-ben – A Manchester United robbantotta a bombát

Egészen elképesztő körforgás figyelhető meg az angol csúcsfutballban, ahol szeptember 1-vel lezárult ugyan az átigazolási időszak, de a csak a labdarúgóknál. Az egészségükre, fittségükre felügyelő orvosi stáb viszont olyan mozgásban van, mint a labda, amely vasárnap elhagyta a liverpooli Szoboszlai Dominik lábát és süvítő bombaként utat talált az Arsenal hálójába. A Manchester United, a rekordbajnok eközben nem találja a formáját
Hétközben szégyenszemre a negyedosztályú Grimby Town gárdája ejtette ki őket drámai büntetőpárbajban az idei Liga Kupából, a Portugáliából igazolt sztáredző, Rúben Amorim állását veszélyeztetve. A szakember sorsáról a Burnley elleni szombati bajnoki döntött, ahol a lefújás előtti pillanatokban könnyű síppal befújt tizenegyes értékesítése hozta meg az izzadságszagú győzelmet a vörös ördögök számára.
A csapat formája pocsék, az új igazolások egyelőre szenvednek, a klubnál eközben azzal foglalatoskodnak, hogy magukhoz csábítsák az Everton "főorvosát" William Fotherby-t. Aki korábban a brit tornász válogatott, majd a Wigan Warriors rögbicsapat mellett működött, így nincs nincs híján a sportbéli tapasztalatoknak, gyógyítói tevékenysége nem abból áll, mint ami a hazai élvonalban sűrűn látható,
azaz a pályára futó orvosi stáb fagyasztófelhővel árasztja el a megsérült játékos fájó testrészét, majd lebattyog a gyepről.
Fotherby nem várta meg a hivatalos bejelentést, LinkedIn profilján nagy örömmel tudatta, hogy a Manchester United férfi labdarúgó-csapatánál őt bízták meg a doktori feladatokkal. Hatalmas megtiszteltetésként fogja fel, hogy egy történelmi klub szolgálatában hozzájárulhat annak elkövetkezendő sikereihez.
S hogy mi lett a leköszönő Jim Moxonnal, aki anno az FC Liverpoolét cserélte a manchesteri kispadra? Természetesen továbbáll, tárt karokkal várják a Brighton & Hove Albion PL-futballcsapatánál. Az már márciusban ismert volt, hogy a sérüléshullám sújtotta manchesteriek váltani akarnak ezen a topdoktori poszton.
És nem is csak ott, hiszen a Manchester United kiszemelte magának Imtiaz Ahmadot is a PL-ben szereplő Crystal Palace orvosi stábjának igazgatóját, akit ugyanerre a posztra igazolnak le, s William Fotherby főnöke lesz.
Ahmad Gary O’Driscollt fogja váltani, akit 2023 szeptemberében az Arsenaltól csábítottak az Olf Traffordra. Az ő további terveiről nem ír a The Athletic, de váratlan lenne, ha nem az angol topfutballban folytatná sportkarrierjét. A Manchesternél most viszonylag jó egészségnek örvendenek a játékosok, a sérüléssel csupán
trió bajlódik. A Manchester Unitednél a tavaly magát az amerikai Glazer család mellé bevásároló Sir Jim Ratcliffe INEOS-tulajdonos multimilliárdos színrelépésével indult egy rendrakási, költségcsökkentési folyamat, ami személycserékkel is párosult.
Ennek keretében vonták meg októberben a klub legmeghatározóbb, 38 trófeát "bezsebelő" menedzserétől, Sir Alex Fergusontól a klubnagyköveti címet, ami mellé potom 2,16 millió fontos évi apanázs is járt 2013-as visszavonulása óta, bár ezért nem kellett érdemi munkát végeznie.
Tiszteletbeli igazgatói posztját és törzshelyét a díszpáholyban viszont megtarthatta a sikerkovács. Rajta kívül 250 dolgozó állása került veszélybe a manchesterieknél.
Gigantikus stadion épülne Manchesterben, feltéve, ha sikerül megállapodni
Sir Jim Ratcliffe multimilliárdos vegyészmérnök é befektető 2024-ben lett az angol Manchester United labdarúgóklub kisebbségi részvényese és szerzett irányítást a sporttevékenységek felett. Az üzletember pár hónappal később már be is jelentette gigászi projektjét, amely szerint egy 100 ezer férőhelyes stadiont építenének az Old Trafford helyett. Az ambiciózus projekt azonban most zsákutcába jutott.
