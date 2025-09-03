Orvoskeringő a Premier League-ben – A Manchester United robbantotta a bombát

Egészen elképesztő körforgás figyelhető meg az angol csúcsfutballban, ahol szeptember 1-vel lezárult ugyan az átigazolási időszak, de a csak a labdarúgóknál. Az egészségükre, fittségükre felügyelő orvosi stáb viszont olyan mozgásban van, mint a labda, amely vasárnap elhagyta a liverpooli Szoboszlai Dominik lábát és süvítő bombaként utat talált az Arsenal hálójába. A Manchester United, a rekordbajnok eközben nem találja a formáját

Leny Yoro kifeküdt, a manchesteri orvosi stáb munkához lát / Fotó: AFP

Hétközben szégyenszemre a negyedosztályú Grimby Town gárdája ejtette ki őket drámai büntetőpárbajban az idei Liga Kupából, a Portugáliából igazolt sztáredző, Rúben Amorim állását veszélyeztetve. A szakember sorsáról a Burnley elleni szombati bajnoki döntött, ahol a lefújás előtti pillanatokban könnyű síppal befújt tizenegyes értékesítése hozta meg az izzadságszagú győzelmet a vörös ördögök számára.

Manchester United: a vérfrissítés segít?

A csapat formája pocsék, az új igazolások egyelőre szenvednek, a klubnál eközben azzal foglalatoskodnak, hogy magukhoz csábítsák az Everton "főorvosát" William Fotherby-t. Aki korábban a brit tornász válogatott, majd a Wigan Warriors rögbicsapat mellett működött, így nincs nincs híján a sportbéli tapasztalatoknak, gyógyítói tevékenysége nem abból áll, mint ami a hazai élvonalban sűrűn látható,

azaz a pályára futó orvosi stáb fagyasztófelhővel árasztja el a megsérült játékos fájó testrészét, majd lebattyog a gyepről.

Fotherby nem várta meg a hivatalos bejelentést, LinkedIn profilján nagy örömmel tudatta, hogy a Manchester United férfi labdarúgó-csapatánál őt bízták meg a doktori feladatokkal. Hatalmas megtiszteltetésként fogja fel, hogy egy történelmi klub szolgálatában hozzájárulhat annak elkövetkezendő sikereihez.

Folytatódik az orvoskeringő

S hogy mi lett a leköszönő Jim Moxonnal, aki anno az FC Liverpoolét cserélte a manchesteri kispadra? Természetesen továbbáll, tárt karokkal várják a Brighton & Hove Albion PL-futballcsapatánál. Az már márciusban ismert volt, hogy a sérüléshullám sújtotta manchesteriek váltani akarnak ezen a topdoktori poszton.