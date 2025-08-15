Deviza
Wizz Air-bejelentés: új járatok indulnak a magyarok körében is népszerű városokba – a fapados bázist nyit a szomszédban

A magyarországi székhelyű diszkont-légitársaság új bázist nyit a pozsonyi repülőtéren, ahonnan 12 népszerű európai városba indít járatokat. A légitársaságnak ez a lépése a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is befolyásolhatja.
Világgazdaság
2025.08.15, 05:48
Frissítve: 2025.08.15, 08:02

Novembertől a Wizz Air a pozsonyi repülőtéren nyit újabb bázist, ahonnan tizenkét európai úti cél válik közvetlenül elérhetővé – írta meg az Origo.

Wizz Air
A Wizz Air új bázist létesít a pozsonyi repülőtéren  / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air a következő 12 útvonalat nyitja meg november 14-től december 16-ig fokozatosan: 

  • Barcelona 
  • Várna
  • Malaga
  • Alicante 
  • Athén
  • Oslo
  • Bázel
  • Nápoly 
  • Nis 
  • Plovdiv
  • Lamezia Terme 
  • Palermo 

Ezeket az utakat 2 darab A321neo repülőgéppel fogják lebonyolítani – írja a Budflyer.

A repülőtér közlése szerint az új Wizz Air-bázisnak köszönhetően egymillió fővel is növekedhet a repülőtér éves utasforgalma. A légitársaság lépése a budapesti reptér forgalmában is megmutatkozhat, hiszen kevesebb szlovák és nyugat-dunántúli utas választhatja majd a budapesti indulást vagy érkezést a közvetlen kapcsolatok számának növekedése miatt. 

A Wizz Air a közelmúltban Budapestről is új járatokat indított – erről itt olvashat bővebben.

