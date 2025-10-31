Új vezetője van a Bosch egyik miskolci gyárának

Új vezetője van a Robert Bosch miskolci gyárának Tim Krause személyében, aki az ügyvezető igazgatói székben november elsejétől váltja Fükő Lászlót, aki a cégcsoporton kívül folytatja pályafutását – derül ki a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. pénteki közleményéből.

Tim Krause, a Bosch miskolci kéziszerszám-gyárának új ügyvezető igazgatója / Fotó: Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.

Ezt kell tudni a Bosch új gyárigazgatójáról

Az új ügyvezető 2004-ben csatlakozott a Bosch csoporthoz, ahol a vállalat németországi gyáraiban, köztük Feuerbachban, Homburgban és Bühlben látott el fejlesztési, gyártási és vezetői feladatokat a mobilitás üzleti területén. Tim Krause nem ismeretlen Miskolcon, hiszen 2016 és 2022 között vezető pozíciókat töltött be a Bosch miskolci autóipari gyárában, a Robert Bosch Energy & Body Systems Kft.-nél.

Az új cégvezető szakmai pályafutásának fókuszában a gyártási folyamatok optimalizálása, a hatékonyság növelése, a minőségbiztosítás, valamint biztonságos és produktív munkahelyi környezet előmozdítása áll.

„Vezetőként fő feladatom, hogy biztosítsam az elektromos kéziszerszámok biztonságos, hatékony és magas színvonalú gyártását. Emellett küldetésemnek tekintem folyamataink fejlesztését, és hogy egy olyan munkakörnyezetet teremtsünk, ahol mindenki a legjobb formáját hozhatja” – mondta kinevezését követően Tim Krause.