Európa irigykedhet, kiakadtak a németek: megjelent a szupererős villanyautó, féláron adják, de csak Kínában – az Audi elmagyarázta, hogy miért

A 770 lóerős villanyautó ára és felszereltsége akkora különbséget mutat az európai kínálathoz képest, hogy még a német autórajongók is hitetlenkednek. Európában irigykedve figyelik az Audi legújabb, kizárólag Kínában kapható elektromos modelljét, az E5 Sportbacket.
VG
2025.12.16, 06:10

Komoly hullámokat vet Európában az Audi Kínának szánt új elektromos modellje, az E5 Sportback. A típus egy frissen bemutatott, kizárólag a kínai piacra készült elektromos márkaportfólió része, amelynek dizájnja és teljesítménye gyorsan felkeltette az európai autórajongók figyelmét.

2025 Guangzhou International Automobile Exhibition audi
Európában irigykedve figyelik az Audi legújabb, kizárólag Kínában kapható elektromos modelljét, az E5 Sportbacket / Fotó: Anadolu via AFP

A modell különösen Németországban vált beszédtémává, miután a JP Performance nevű, nagy nézettségű YouTube-csatorna részletes videót készített róla. A műsorvezető, Jean Pierre Kraemer nem rejtette véka alá döbbenetét: 

a csúcsfelszereltségű E5 Sportback Kínában körülbelül 40 ezer euróba kerül, miközben szerinte egy hasonlóan felszerelt Audi Németországban legalább a duplájába kerülne.

Kraemer az Audi A6 e-tron és az S6 e-tron modellekkel vetette össze a kínai újdonságot, kiemelve, hogy az E5 Sportback 770 lóerős teljesítménye egészen elképesztő. Elismerte, hogy a Németországban gyártott modellek magasabb költségekkel készülnek, de szerinte a dizájn, az összeszerelési minőség és az összkép alapján a kínai modell „egy teljesen más termék”.

A Dortmundban forgatott, német nyelvű videó néhány nap alatt közel egymillió megtekintést és csaknem ötezer hozzászólást gyűjtött. A bemutatott, teljesen felszerelt példányt már el is adták egy német vásárlónak, aki az Auto China GmbH importőr segítségével szállíttatta Európába az autót.

Az Audi magyarázkodik: Kína egy másik piac

A Volkswagen-csoport hivatalos állásfoglalása szerint Kína a világ legdinamikusabb és legversengőbb autóipari piaca. A magas költségnyomás, a rendkívül gyors innovációs ciklusok és az eltérő vásárlói igények miatt az ott fejlesztett járművek nem ültethetők át egy az egyben az európai piacra.

A gyártó a Bloombergnek hangsúlyozta: a Cupra Tavascan kivételével jelenleg nem tervezik az úgynevezett „In China, For China” modellek exportját Európába. Ez azonban nem csillapítja az európai vásárlók csalódottságát.

Az Audi a visszaeső kínai eladásokra reagálva tavaly új elektromos almárkát indított helyi partnerével, a SAIC-kal, kifejezetten a fiatalabb vásárlók megszólítására. Ennek részeként elhagyták a klasszikus négykarikás logót is. Az E5 Sportback szeptemberi piaci rajtja után jövőre egy nagy prémium SUV bemutatása is várható.

A Volkswagen-csoport eközben igyekszik felzárkózni a BYD, a Geely és más kínai gyártók mögött, és 2027-ig mintegy 30 elektromos és hibrid modell bevezetését tervezi a kínai piacon.

A JP Performance videója azonban rámutat a stratégia egyik kockázatára is. A kommentelők közül sokan nyíltan csalódottságuknak adtak hangot, amiért Európában nem érhetők el hasonló ár-érték arányú modellek. Egy hozzászóló tömören fogalmazott: „Németországban a VW-csoport egyszerűen lehúz minket.”

Az Audi E5 Sportback így nemcsak egy látványos elektromos autó lett, hanem egy kellemetlen tükör is az európai piac számára.

Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel

Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjúban nyíltan beszélt a vállalat aktuális helyzetéről, a globális autóipari kihívásokról és a győri gyár jövőjéről. A beszélgetés középpontjában a Volkswagen csoport nehézségei, az elektromobilitás lassúbb térnyerése, a kínai versenytársak terjeszkedése és a győri üzem teljesítménye állt.

 

Kereskedelmi háború

