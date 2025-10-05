Deviza
botanikus kert
Egyetemi Botanikus kert
Keszthely

Újabb csodálatos botanikus kert várja a nagyközönséget

A nagyközönség számára is megnyitották Keszthelyen a Georgikon Botanikus Kertet, amely eddig csupán a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) hallgatóinak és kutatóinak szolgált oktatási és kutatási célokra. Az egyetem kollégiuma mögött hat hektáron terül el az arborétum.
VG
2025.10.05, 08:03
Frissítve: 2025.10.05, 08:31

Gyuricza Csaba, a MATE rektora a megnyitón elmondta: a botanikus kert a jövőben már nemcsak az oktatást, a kutatást, a tudományos munkát szolgálja, hanem kinyílik a város és a térség számára is, és a környezeti nevelésnek, a lelki, szellemi feltöltődésnek is teret biztosít.

Botanikus kert. (illusztráció) Forrás: Shutterstock
Botanikus kert / Forrás: Shutterstock (illusztráció) 

A Közép-Dunántúlon egyedüliként itt működik egyetemi botanikus kert

A Georgikon az alapítása, vagyis az 1800-as évek eleje óta együttműködött, élen járt az elméleti és a gyakorlati képzés átadásában, és már Festetics György idején arborétumot hoztak létre, amelyet az 1960-as években váltott fel a jelenleg látogathatóvá tett botanikus kert. A botanikus kert stratégiai jelentőségű az oktatás szempontjából, mivel a Közép-Dunántúlon egyedüliként itt működik egyetemi botanikus kert. 

Egyelőre hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken pedig 13 óráig lesz nyitva az eddig csak kevesek által ismert növényoázis, aminek bejárata Keszthelyen a Hermann Ottó és a Pethe Ferenc utca találkozásánál van.

Az arborétumok és botanikus kertek népszerűsége folyamatosan nő

A botanikus kertek turisztikai attrakcióként is jelentős tényezővé váltak, népszerűségük pedig világszinten is egyre növekszik. Európában több mint 800 botanikus kert működik. Habár az emberek általában csak „szép helyként” tekintenek a botanikus kertekre, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is jelentős szerepet töltenek be. 

A tudományos munkán, a veszélyeztetett fajok védelmén, az oktatási-környezeti nevelési feladatokon és a közönségprogramok lebonyolításán túl a kor kihívásaival is foglalkoznak. Kevesen tudják például, de a botanikus kertek egyfajta szabadföldi laboratóriumként is működnek, ahol jól lekövethető az, hogy mely növényeknek van jövője és melyek azok, amelyek egyre inkább veszélyeztetett helyzetbe kerülnek például a klímaváltozás miatt. Az összes ismert növényfaj mintegy 30 százaléka megtalálható ezekben a kertekben.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

