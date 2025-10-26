Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.63 +0.04% CHF/HUF421.05 -0.13% PLN/HUF91.92 +0.03% RON/HUF76.67 -0.02% CZK/HUF16.05 +0.07% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.63 +0.04% CHF/HUF421.05 -0.13% PLN/HUF91.92 +0.03% RON/HUF76.67 -0.02% CZK/HUF16.05 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
élelmiszerüzlet
élelmiszer utalvány
zöldég
kormány
nyugdíjas

Fontos hír érkezett a nyugdíjasoknak

Amennyiben valaki nem tudta átvenni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, az alábbiakban mutatjuk mely módon juthat hozzá.
VG
2025.10.26, 19:43

Sikeresen lezárult az élelmiszer-utalványok kézbesítése. A program keretében több mint 2,3 millió nyugdíjas kapott 30 ezer forint értékű támogatást, amelyből 15 milliárd forintot már le is vásároltak - közölte az Origo.

HZ_18055 nyugdíjas élelmiszer utalvány
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta meg a nyugdíjas élelmiszer- utalványt, amelynek összértéke 70 milliárd forint. Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldég- és hentesüzletekben is.

Nyugdíjas utalványok: így lehet kérelmezni az utalványok ismételt kiküldését

Az utalványok célja, hogy a kormány enyhítse az idősek mindennapi terheit, és támogatást nyújtson az alapvető élelmiszerek beszerzésében. A Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között sikeresen kézbesített több mint 2,3 millió nyugdíjasnak járó utalványt. Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Az át nem vett utalványokat 10 munkanapig őrzik a postákon, utána visszaküldik az államkincstárnak. Így, aki lekéste a 10 napos átvételt, az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapot: "Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben". A további részletekről az Origo cikkében olvashatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu