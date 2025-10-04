Így verik át a nyugdíjasokat, ez a módszer: már több szász millió forintot csaltak ki Magyarország közvetlen szomszédjában – de ki lehet védeni

Szlovákiában jelenleg körülbelül 930 ezer olyan személy él, aki már betöltötte a 65. életévét, a csalók pedig ezt az idős korosztályt szemelik ki prédául, mert könnyen átejthetőnk tartják őket – közölte tegnap Matus Sutaj Estok belügyminiszter.

Az idősek komoly célpontjai a csalóknak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus elmondta, hogy tavaly a csalók összesen 125 idős embertől lopták el a összegyűjtött megtakarításaikat, az okozott kár több mint 1,5 millió euró (mintegy 583 millió forint) volt.

Bár a belügyminisztérium és a rendőrség is kiemelten foglalkozik a problémával, a csalások száma folyamatosan nő: csak idén 350 próbálkozást vettek jegyzőkönyvbe, ezek fele pedig sikeres is volt.

Az okozott kár meghaladja az 1,6 millió eurót (mintegy 622 millió forint)

– derült ki az Új Szó tudósításából . A tárcavezető kiemelte, hogy ez nagy probléma, ugyanis már októberben meghaladta a tavalyi összeget a nyugdíjasoktól kicsalt vagyon. Ezért kiemelt küldetésüknek tartja, hogy felhívják a nyugdíjasok figyelmét a lehetséges veszélyekre.

Minden eszközzel fellépnek a csalók ellen

A rendőrség a nyár folyamán 234 megelőző jellegű előadást tartott a Szlovákiai Nyugdíjas Egységszervezettel együttműködve. A tárcavezető hozzátette: a Szlovák Postával együttműködve szórólapokat fognak kiosztani az időseknek, amelyek részletes tájékoztatást nyújtanak arról, mire kell odafigyelniük.

Mint mondta, az elkövetők nem ritkán külföldiek, akik telefonon keresik fel az áldozataikat, de az is gyakori, hogy rendőrnek adják ki magukat.

Céljuk, hogy nyomást gyakoroljanak, illetve félelmet keltsenek az idősek körében,

akár saját maguk,

akár a rokonaik

vagy éppen a megtakarításuk

kapcsán. Ilyen, és ehhez hasonló információk szerepelnek majd a postások által terjesztett szórólapokon. Ez a megelőzés egy olyan formája, amely a legjobb az idősek számára, mert mindig a szemük előtt lesz – jelentette ki a belügyminiszter.

Estok minden szlovákiai állampolgárt arra kért, hogy beszéljenek a velük egy háztartásban élő vagy a hozzájuk közel álló nyugdíjasokkal, még akkor is, ha a csalók által alkalmazott módszerek gyakran már-már nevetségesnek tűnnek a fiatalabb generáció szemében.