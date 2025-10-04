Így verik át a nyugdíjasokat, ez a módszer: már több szász millió forintot csaltak ki Magyarország közvetlen szomszédjában – de ki lehet védeni

Szlovákiában jelenleg körülbelül 930 ezer olyan személy él, aki már betöltötte a 65. életévét, a csalók pedig ezt az idős korosztályt szemelik ki prédául, mert könnyen átejthetőnk tartják őket – közölte tegnap Matus Sutaj Estok belügyminiszter.
A politikus elmondta, hogy tavaly a csalók összesen 125 idős embertől lopták el a összegyűjtött megtakarításaikat, az okozott kár több mint 1,5 millió euró (mintegy 583 millió forint) volt.
Bár a belügyminisztérium és a rendőrség is kiemelten foglalkozik a problémával, a csalások száma folyamatosan nő: csak idén 350 próbálkozást vettek jegyzőkönyvbe, ezek fele pedig sikeres is volt.
Az okozott kár meghaladja az 1,6 millió eurót (mintegy 622 millió forint)
– derült ki az Új Szó tudósításából . A tárcavezető kiemelte, hogy ez nagy probléma, ugyanis már októberben meghaladta a tavalyi összeget a nyugdíjasoktól kicsalt vagyon. Ezért kiemelt küldetésüknek tartja, hogy felhívják a nyugdíjasok figyelmét a lehetséges veszélyekre.
A rendőrség a nyár folyamán 234 megelőző jellegű előadást tartott a Szlovákiai Nyugdíjas Egységszervezettel együttműködve. A tárcavezető hozzátette: a Szlovák Postával együttműködve szórólapokat fognak kiosztani az időseknek, amelyek részletes tájékoztatást nyújtanak arról, mire kell odafigyelniük.
Mint mondta, az elkövetők nem ritkán külföldiek, akik telefonon keresik fel az áldozataikat, de az is gyakori, hogy rendőrnek adják ki magukat.
Céljuk, hogy nyomást gyakoroljanak, illetve félelmet keltsenek az idősek körében,
kapcsán. Ilyen, és ehhez hasonló információk szerepelnek majd a postások által terjesztett szórólapokon. Ez a megelőzés egy olyan formája, amely a legjobb az idősek számára, mert mindig a szemük előtt lesz – jelentette ki a belügyminiszter.
Estok minden szlovákiai állampolgárt arra kért, hogy beszéljenek a velük egy háztartásban élő vagy a hozzájuk közel álló nyugdíjasokkal, még akkor is, ha a csalók által alkalmazott módszerek gyakran már-már nevetségesnek tűnnek a fiatalabb generáció szemében.
Elengedhetetlen, hogy kommunikáljunk velük, mert ők gyakran hiszékenyek, hisznek a jóban, a társadalom egy része pedig megpróbál visszaélni a jóságukkal – emelte ki a tárcavezető.
A postások személyesen is fel fogják hívni a nyugdíjasok figyelmét a szórólapokra, amelyeket a nyugdíjakkal együtt fognak kézbesíteni – mondta Vladislav Kupka, a Szlovák Posta vezérigazgatója. A szlovák posta 320 ezer nyugdíjasnak készpénzben fizeti ki a nyugdíját. Közülük 290 ezernek házhoz viszik a pénzt, a többiek személyesen járnak be a postahivatalokba, de mint mondta, a szórólapok ott is elérhetőek lesznek.
Ahogy azt korábban a Világgazdaság is megírta, júniusban figyelmeztette a lakosságot Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, hogy csalók élnek vissza a Gondosóra és az egyik hazai mobilszolgáltató nevével: ismeretlenek megtévesztő e-maileket küldenek ki. Ezekben nem létező számlatartozásokra hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket arra, hogy bankkártya-adataikat megadják. Fontos tudni:
a Gondosóra szolgáltatás minden 65 év feletti állampolgár számára ingyenes, ezért soha nem küld befizetési felszólítást.
Az elektronikus levélben található linkre kattintva a címzett egy adatlopó oldalra, ahol megszerzik a bankkártyája adatait. Ez ellen úgy lehet védekezni, ha a címzettek nem kattintanak az ismeretlen feladótól érkező e-mailben lévő hivatkozásokra, nem adják meg személyes pénzügyi adataikat és törlik a levelet.
Rendőrként bemutatkozva hívott fel valaki egy 82 éves Sopron környéki nőt szeptember végén, és tájékoztatta, hogy letartóztatták az egyik fiát, de 3-4 millió forint váltságdíjért elintézi, hogy ne kelljen a fiatalembernek börtönbe mennie. Akkor még nem sejtette a hölgy, hogy álrendőrrel van dolga. Az asszony elmondta a férfinak, hogy csak 3,5 millió forintot tud azonnal átadni. A telefonáló erre közölte, hogy akkor tegye hozzá az otthon található aranytárgyakat is. A megrémült asszony a pénzét és az összes arany ékszerét
– 1,5 millió forint értékben – becsomagolta egy neszesszerbe, és az állítólagos rendőr utasítása szerint a háza utca felőli ablakába tette. Az ismeretlen ezalatt folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot telefonon, és megnyugtatta, hogy ne aggódjon, hamarosan haza fogják hozni a fiát. A sértett később gyanakodni kezdett, ezért felhívta a fiát, ekkor derült ki, hogy az álrendőr története hazugság volt. A csaló csaknem 5 millió forintos kárt okozott – közölte honlapján a rendőrség.
