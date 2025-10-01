Nyolc szintes luxusszálloda nyílt Budapest legszebb részén: korábban itt legendás grófi épület állt – fotók

Hivatalosan is átadták a Market Építő Zrt. kivitelezésében elkészült Leon Hotel & Lounge-t. A luxusszálloda a budai rakparton, a Lánchíd közvetlen közelében valósult meg. A beruházás különlegessége, hogy egyszerre idézi meg a múlt építészeti hagyományait és a kortárs belsőépítészet világát, miközben a mesterséges intelligencia által inspirált művészet is hangsúlyos szerepet kapott a kialakításban – írja a Magyar Építők.

Nyolc szintes luxusszálloda nyílt Budapest legszebb részén: korábban itt legendás grófi épület állt / Fotó: Media_Photos / Shutterstock

A teleken állt a XIX. század végén Széchenyi Béla gróf palotájának istállóépülete, amely a Lánchíd utcai palotasor egyetlen olyan eleme volt, amely túlélte a második világháborút.

A belső bontás 2024 őszén indult, az építési szakasz pedig 2025 áprilisában kezdődött. A generálkivitelező Market Építő Zrt. több leányvállalatával közösen dolgozott a feladaton (Lean Tech Mérnökiroda Kft., Market Épületszervíz Kft., Moratus Kft., MRKT Padló Kft.).

Ilyen lett a luxusszálloda

Az épület nyolc szinten valósult meg: pince, földszint, hét emelet és gépészeti padlástér található benne. A mindössze 531 m²-es telek alapterületéhez képest 2260 négyzetméter összterületet alakítottak ki.

A szálloda legkülönlegesebb vizuális elemeit mesterséges intelligencia bevonásával készítették, példáu a szőnyegek és a tapéták mintáit.

Az épületben összesen 48 szállodaszoba van, amik a hegyoldalra, a budai Várra vagy a Dunára néznek.

