Mi történhetett? Csak most újították fel, telt házas, mégis eladó a vidéki nagyváros legendás szállodája: sokan jártak már itt

Győr városának egyik ikonikus helyszíne, a Hotel Bolero Étterem 499 millió forintért eladó, ezzel lezárul egy korszak a patinás vendéglátóhely történetében. A régi házgyár főbejáratánál fekvő ingatlan egy 1434 négyzetméteres telken terül el, amelyen egy 942 négyzetméteres impozáns épület áll – írja a Kisalföld.
A komplexum különlegességét a 10 szobás hotelrész adja, amelyet a felső szinten alakítottak ki, emellett egy 70 négyzetméteres konferenciaterem is szolgálja a vendégek kényelmét. A lap emlékeztet: az épület tavaly teljes körű felújításon esett át, azóta szinte folyamatosan telt házzal üzemel.
A légkondicionált szobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, így garantálva a kényelmet. Az M1-es autópályától mindössze öt perc távolságra van a szálloda, emiatt elsősorban átutazó vendégek körében népszerű. Az étterem egyszerre száz vendéget képes fogadni, továbbá egy 30 fős különteremmel is rendelkezik, amely ideális csoportos rendezvényekhez.
A portál megjegyzi: az elmúlt hetekben más ismert vendéglő is eladó lett, például a legendás Kispipa vendéglő Győrszentivánon, amely 42 éve a helyiek, valamint az ipari parkban és az Audinál dolgozók kedvelt találkozóhelye. Az épületet 2019 és 2021 között korszerűsítették, az eladási ár 255 millió forint, befektetésnek is kitűnő lehetőség Győrszentivánon.
Az eladásokra annak ellenére kerül sor, hogy a térség egyre népszerűbb a turisták körében. A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 63 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4 százalékkal bővült egy év alatt. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2 százalékkal elmaradt a tavaly augusztusitól.
A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6 százalékkal).
A külföldi vendégek erőteljes forgalomnövekedése hajtotta a magyar turizmust 2025 első nyolc hónapjában. Egyre több magyar nyaral, de rövidebb ideig tartózkodnak a szálláshelyeken, ami a tetemes áremelkedéssel függhet össze egy friss elemzés szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.