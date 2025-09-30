Mi történhetett? Csak most újították fel, telt házas, mégis eladó a vidéki nagyváros legendás szállodája: sokan jártak már itt

Győr városának egyik ikonikus helyszíne, a Hotel Bolero Étterem 499 millió forintért eladó, ezzel lezárul egy korszak a patinás vendéglátóhely történetében. A régi házgyár főbejáratánál fekvő ingatlan egy 1434 négyzetméteres telken terül el, amelyen egy 942 négyzetméteres impozáns épület áll – írja a Kisalföld.

Eladó a győri Hotel Bolero Étterem / Fotó: Google Street View

A komplexum különlegességét a 10 szobás hotelrész adja, amelyet a felső szinten alakítottak ki, emellett egy 70 négyzetméteres konferenciaterem is szolgálja a vendégek kényelmét. A lap emlékeztet: az épület tavaly teljes körű felújításon esett át, azóta szinte folyamatosan telt házzal üzemel.

A légkondicionált szobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, így garantálva a kényelmet. Az M1-es autópályától mindössze öt perc távolságra van a szálloda, emiatt elsősorban átutazó vendégek körében népszerű. Az étterem egyszerre száz vendéget képes fogadni, továbbá egy 30 fős különteremmel is rendelkezik, amely ideális csoportos rendezvényekhez.

A portál megjegyzi: az elmúlt hetekben más ismert vendéglő is eladó lett, például a legendás Kispipa vendéglő Győrszentivánon, amely 42 éve a helyiek, valamint az ipari parkban és az Audinál dolgozók kedvelt találkozóhelye. Az épületet 2019 és 2021 között korszerűsítették, az eladási ár 255 millió forint, befektetésnek is kitűnő lehetőség Győrszentivánon.

Egyre népszerűbb a Győr–Pannonhalma turisztikai térség

Az eladásokra annak ellenére kerül sor, hogy a térség egyre népszerűbb a turisták körében. A közel 1,5 millió belföldi vendég 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 946 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 63 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 4 százalékkal bővült egy év alatt. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 2 százalékkal elmaradt a tavaly augusztusitól.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6 százalékkal).