Hihetetlen összegért vehetünk házat, ha összevonjuk a kedvezményeket: az is kiderült, mi történik, ha jelzálog van az álomingatlanon

A jogszabályok már lehetővé teszik, hogy az Otthon Start fix 3 százalékos , maximum 50 millió forintos hitele a CSOK Plusz-szal együtt kerüljön igénybevételre – emlékeztetett Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy három vagy több gyermek esetén a CSOK Plusz hitel plafonja szintén 50 millió forint, így a támogatott hitelek összege elméletileg elérheti a 100 millió forintot. Ehhez a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatása, amely településtől és gyermekszámtól függően 0,6–15 millió forint lehet, valamint a Babaváró hitel legfeljebb 11 millió forintos összege is hozzájárulhat. Így elméletileg
akár 126 millió forint összes támogatott forrás is rendelkezésre állhat, de a tényleges keretet a jövedelem, az ingatlan értéke és az aktuális 90 százalékos LTV-limit, azaz a 10 százalék önerő szabhatja meg
– tette hozzá az elemző. Szegő Péter szerint, ha egy család össze szeretné vonni az Otthon Startot a kétgyermekes CSOK-kal és a falusi CSOK-kal, de a bank nem engedi, két lehetőségük van:
Szegő Péter példaként említette az OTP-t, amely októbertől kifejezetten engedi a falusi CSOK és az Otthon Start kombinálását, és a falusi CSOK önerőként is beszámítható. Hangsúlyozta, hogy ha építkezni szeretnének, 2024-től a falusi CSOK új ház építésére is igényelhető a preferált kistelepüléseken. Ha egy bank mégis elzárkózik, az általában intézményi döntés, nem jogszabályi tilalom, ilyenkor érdemes bankot váltani, és olyan szolgáltatót keresni, amelyik implementálta a kombinációt.
Szegő szerint az sem jelent problémát, ha a kinézett házat pár éve falusi CSOK-ra vásárolták, és jelzálog van rajta, de ezt kezelni kell. Elmagyarázta, hogy a falusi CSOK miatt az ingatlanon a Magyar Állam javára jelzálogjog és 10 éves elidegenítési-terhelési tilalom van, és a bank a vétel során tipikusan első ranghelyet kér. Emiatt
a CSOK-terhet a záráskor törölni kell, akár visszafizetéssel, akár a támogatás szabály szerinti átvitelével az eladó új ingatlanára.
A gyakorlatban ehhez friss tulajdoni lapra, a Kormányhivatal vagy a MÁK törlési engedélyére, valamint olyan adásvételi feltételekre van szükség, amelyek a tehermentesítéshez és a hitel folyósításához kötődnek. Ha mindezeket az ügyvéd és a finanszírozó bank rendben lepapírozza, a vevő biztonságosan megszerezheti az ingatlant – tette hozzá Szegő Péter.
Augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg. A frissen meghirdetett ingatlanok 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.
A bejegyzés szerint a program indulásakor a legtöbb kritika azzal kapcsolatban hangzott el, hogy a program olyan keresletet generál, amivel az ingatlanpiac nem fog lépést tartani, nem lesz elég lakás. Panyi Miklós ugyanakkor úgy fogalmazott: „két hónapja következetesen elmondtuk”, hogy a program meghirdetésekor meglévő, több mint 100 ezres, eladás alatt lévő ingatlanállomány bővülni fog.
Sok tízezer ingatlan azért nem volt hirdetés alatt, mert az eladók azt látták, hogy nem tudják majd eladni.
Az elmúlt években 60-70 ezer ingatlantranzakcióval volt kevesebb Magyarországon, ennyivel kevesebb fiatal és család tudta otthonteremtési céljait megvalósítani. Ezt a befagyott ingatlanpiacot olvasztja most ki az Otthon Start, megjöttek a vevők, és ezért érkeznek az eladásra szánt ingatlanok.
Panyi Miklós szerint azt sem szabad elfelejteni, mit jelent ez a gazdaság oldaláról: 10 ezer új lakás építése 800-1000 milliárd forintnyi beruházási értéket és 1 százalékos GDP-növekedést jelent. 50 ezer új lakás 4-5 ezermilliárd forintnyi beruházást, ez pedig sok tízezer új munkahelyet teremt városban és vidéken egyaránt. Tízezer használt lakás eladása további 20 ezer ingatlantranzakciót eredményez 2 éven belül, ez az úgynevezett ingatlanmultiplikátor hatás. Aki elad, az a legtöbb esetben venni fog valamit. Ennek a piacnak is erős a gazdasági hatása, hiszen aki vásárol, az felújít, bútort vásárol, költözik, de legfőképpen otthont szerez.
Az államtitkár szerint mindez azt jelenti, hogy beindul az ingatlanpiac.
Az Otthon Start program a korábbi hetekben, hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre viszont az eladókat is aktivizálta az Ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Az adatok alapján egyre több eladó dönt úgy, hogy meglovagolja a keresleti hullámot, aminek eredményeként országosan jócskán megugrott a frissen meghirdetett eladó lakások és házak száma.
Váratlanul bemutatta a kormány a magyaroknak az új társasházi jog törvénytervezetét: ez még nagyobbat szólhat, mint az Otthon Start – itt vannak a részletek
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a társasházi építményi jog bevezetését célzó törvényjavaslatot, amely Panyi Miklós államtitkár szerint új lendületet ad a lakásépítéseknek. Az intézkedés az Otthon Start hitelprogrammal együtt a kabinet szerint több tízezer új lakás megvalósulását segítheti.
