Itt a váratlan bejelentés, senki nem mert ujjat húzni Orbán Viktorral: holnaptól általános üzemanyagár-csökkentés lép életbe Magyarországon

Némiképp meglepő bejelentés tettek az üzemanyag-nagykereskedők péntek délelőtt. Előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy tovább drágítják a benzin és a dízel beszerzési árát, de most kiderült üzemanyagár-csökkentés lép életbe november 1-jén.

Üzemanyagár: váratlan bejelentés, olcsóbb lesz szombattól / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A fogyasztói szempontból kedvező fordulatnak kétségtelenül lehet köze Orbán Viktor csütörtöki megszólásához. A miniszterelnök ebben külön kitért rá, hogy a benzinárak máris megugrottak (részben az orosz olajat ért amerikai szankciók miatt, de talán a százhalombattai tűzeset a következményeképp is).

Ez ténykérdés: ezen a héten hétfőtől csütörtökig négyszer jelentettek drágulás a nagykereskedők, ennek nyomán a benzin literenkénti ára 7, a dízelé már 24 forinttal ugrott meg.

Ezek után közölte a kormányfő, hogy megbízta Nagy Márton gazdasági minisztert, tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy

a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel.

Minden jel szerint a miniszterelnöki figyelmeztetést megfogadták a magyarországi üzemanyag-kereskedők.

Persze az üzemanyag árának meghatározása többtényezős folyamat, de ezeket figyelme véve előzetesen inkább arra lehetett számítani, hogy sorozatban az ötödik áremelkedést jelentik be pénteken. Ehhez képest váratlanul hatott, hogy a Holtankoljak szerint november első napján, holnaptól csökkenés áll be a benzinkutak nagykereskedelmi áraiban. Ha ezt a kedvezmény a kiskereskedők átadják a járműtulajdonosoknak, akkor ez mind a benzin, mind pedig a dízel esetében olcsóbb literenkénti árakat fog eredményezni.

a benzin bruttó 3,

a dízel bruttó 4 forinttal

kerül kevesebbe holnaptól beszerzési szinten. Az üzemanyagár-figyelő blog megjegyezte, hogy október 31-én, azaz ma az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 580 forint/liter,

gázolaj: 587 forint/liter.

Benzinár: ennyiért lehet tankolni november 1-jétől

Ha tehát a 3, illetve 4 forintos leárazás legyűrűzik a totemoszlopokig, akkor az átlagár a benzin esetében ismét megközelíti az 575 forintos literenkénti szintet, a dízelnél pedig ugyanez az 580 forintos lélektani határhoz közelít. A szórás nagy az egyes kutak árszabása között, de a jellemző árak valahol itt húzódhatnak meg.