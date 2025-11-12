Deviza
Már Magyarországon is lenyomta a Teslát a Szegeden gyárat építő BYD

Egyre több a villanyautó a magyar utakon is, amit a vállalati e-autó-pályázat is segít. A BYD már a hazai elektromosautó-támogatások igénylésében is megelőzte a Teslát.
K. B. G.
2025.11.12, 09:51
Frissítve: 2025.11.12, 10:12

A Szegeden gyárat építő BYD autói a legnépszerűbbek a vállalati e-autó-programban, a cég járműveiből már több mint kétezer megvásárlására igényeltek támogatást a pályázók – derül ki az Energiaügyi Minisztérium szerdai Facebook-bejegyzéséből.

Electric,Car,Connected,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autó Kína, kínai EV volkswagen robbanómotor
A BYD Magyarországon is megelőzte a Teslát / Fotó: Shutterstock

Lemaradt a Tesla a BYD mögött

A második helyen a Tesla áll 1500 igényléssel, míg a harmadik helyen a Hyundai található 700 darabbal. A tárca szerint a két éllovas a program pályázatainak több mint harmadát lefedi.

A vállalatok számára indított pályázat keretében járművenként 4 millió forint támogatást lehet nyerni elektromos autók beszerzésére, maximum 64 millió forint értékben. 

Eddig mintegy 7200 vállalkozásnak ítélték meg a támogatásokat a tárca szerint, összesen 31,6 milliárd forint értékben, és több mint ötezer cégnek összesen 22 milliárd forintot már ki is fizettek.

A pályázat is hozzájárult tehát ahhoz, hogy idén eléri a tisztán elektromos autók állománya a százezret, miután a klímabarát járművek száma 2023 ősze óta duplázódott a hazai utakon. Az EM azt is elárulta, hogy októberben közel 3 ezer új elektromos autó állt a forgalomba Magyarországon, ami rekordnak számít a korábbi szeptemberi csúcs után. Az idei év éves csúcsot is fog hozni, hiszen a tavalyi 22 ezres rekordot már szeptember végére túlléptük.

A robbanómotoros autóknál halkabb és tisztább járművek élhetőbbé teszik a települkéseket a lég- és zajszennyezés csökkentésével, miközben karbantartásuk és üzemeltetésük olcsóbb a régi típusó autókénál.

