Orbán Viktor végül elárulta, hogy meddig mentesülünk a szankciók alól – 1000 forintos benzinárról ír a kormányfő

Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl – hangsúlyozta a kormányfő Facebook bejezésében.

Donald Trump és Orbán Viktor: felmentést kapunk a szankciók alól / Fotó: AFP

Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre.

Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.

A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.

Sok megállapodás született a csúcson

Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója jelentős előrelépéseket hozott a két ország gazdasági és energetikai kapcsolataiban, ami új korszakot nyit a felek között. Magyarország és az Egyesült Államok tudományos és oktatási együttműködése is bővül, de a kettős adóztatást elkerülő egyezmény visszaállításáról nem jött létre egyezség.

Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozója történelmi jelentőségű esemény volt a kétoldalú kapcsolatok szempontjából. Trump támogatásáról biztosította Orbánt a közelgő magyar választásokon, valamint számos gazdasági és energetikai megállapodás született a két ország között.

A tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok által az orosz energiahordozókra (olaj és gáz) kivetett szankciók alól. Ez lehetővé teszi Magyarországnak, hogy a Barátság és a Török Áramlat kőolaj-, illetve földgázvezetéken keresztül orosz olajat és földgázt importáljon az amerikai büntetőintézkedések megsértése nélkül.

A lépés jelentős gazdasági előnyt biztosít Magyarországnak, mert így megőrizhető az energiahordozók alacsony ára, ami kulcsfontosságú a lakossági rezsicsökkentés fenntartásához. Egyezség született az amerikai–magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén, íg

y Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól.

Szijjártó Péter és Marco Rubio abban is megállapodtak, hogy az Egyesült Államok kis méretű moduláris reaktorokat (SMR) építhet Magyarországon, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni. Szijjártó szerint legfeljebb 10 SMR jöhet létre. Ha mindegyik SMR megépülne, akkor a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis a 6,6 ezermilliárd forintot.