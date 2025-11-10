Orbán Viktor végül elárulta, hogy meddig mentesülünk a szankciók alól – 1000 forintos benzinárról ír a kormányfő
Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl – hangsúlyozta a kormányfő Facebook bejezésében.
Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre.
Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.
A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát.Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.
Sok megállapodás született a csúcson
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója jelentős előrelépéseket hozott a két ország gazdasági és energetikai kapcsolataiban, ami új korszakot nyit a felek között. Magyarország és az Egyesült Államok tudományos és oktatási együttműködése is bővül, de a kettős adóztatást elkerülő egyezmény visszaállításáról nem jött létre egyezség.
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozója történelmi jelentőségű esemény volt a kétoldalú kapcsolatok szempontjából. Trump támogatásáról biztosította Orbánt a közelgő magyar választásokon, valamint számos gazdasági és energetikai megállapodás született a két ország között.
A tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok által az orosz energiahordozókra (olaj és gáz) kivetett szankciók alól. Ez lehetővé teszi Magyarországnak, hogy a Barátság és a Török Áramlat kőolaj-, illetve földgázvezetéken keresztül orosz olajat és földgázt importáljon az amerikai büntetőintézkedések megsértése nélkül.
A lépés jelentős gazdasági előnyt biztosít Magyarországnak, mert így megőrizhető az energiahordozók alacsony ára, ami kulcsfontosságú a lakossági rezsicsökkentés fenntartásához. Egyezség született az amerikai–magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén, íg
y Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól.
Szijjártó Péter és Marco Rubio abban is megállapodtak, hogy az Egyesült Államok kis méretű moduláris reaktorokat (SMR) építhet Magyarországon, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni. Szijjártó szerint legfeljebb 10 SMR jöhet létre. Ha mindegyik SMR megépülne, akkor a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis a 6,6 ezermilliárd forintot.
Ha csak öt SMR-re van szükség, akkor ez értelemszerűen megfeleződik. Ehhez kapcsolódik, hogy a Paks II. projekttel szembeni, a korábbi Biden-adminisztráció által bevezetett szankciókat teljes egészében megszüntették, így az amerikai részvétellel folytatható a beruházás. Magyarország amerikai nukleáris hulladéktárolási technológiát is vásárol, ami hozzájárul, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket a paksi atomerőmű területén biztonságosan tárolják.
A csúcstalálkozó másik mérföldköve egy 600 millió dolláros (199,5 milliárd forint) szerződés aláírása az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára.
Ez a lépés hozzájárul Magyarország energiaellátásának diverzifikációjához, csökkentve a kizárólagos orosz forrásoktól való függőséget, valamint további rugalmasságot biztosít a piacokon. A magyar kormány azt is bejelentette, hogy 700 millió dollár (232 milliárd forint) értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni külföldi katonai értékesítés útján.
Tudományos téren is születtek megállapodások
Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának 2026-os megemlékezése alkalmából a magyarországi Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Distinguished Award in STEM programot, hogy új képzési lehetőségeket biztosítson amerikai és magyar tudósok, valamint magyar diákok számára.
A magyar kormány az Amerikai Egyesült Államok által biztosított finanszírozáshoz igazodva növeli a program éves támogatását. A magyar kormány egymillió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata.