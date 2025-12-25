Deviza
Hollandia a második a karácsonyi dekorációk exportlistáján, de így is fényévekre van Kínától

Kína uralja a globális karácsonyfadísz-exportot, 2024-ben közel hatmilliárd dollár értékben szállított az országba. Az európai országok és a feltörekvő ázsiai gyártók kisebb, de stratégiai szerepet játszanak a globális ellátási láncokban a karácsonyi dekorációk piacán.
VG
2025.12.25, 17:08
Frissítve: 2025.12.25, 17:16

Kína messze a világ legnagyobb karácsonyidekoráció-exportőre. 2024-ben összesen 5,97 milliárd dollár (több mint 2000 milliárd forint) értékben szállított ünnepi termékeket a nemzetközi piacokra. Ez az összeg több mint húszszorosa a második helyezett Hollandia exportteljesítményének a karácsonyi dekorációk piacán – írja az Origo.

Az exportadatok alapján Kína uralja a karácsonyi dekorációk piacát (illusztráció)
Karácsonyi dekoráció: Kína uralja a globális piacukat  / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Globális üzletágat jelentenek az ünnepi hangulat karácsonyi dekorációi

A karácsonyi dekorációk globális üzletágat jelentnek, amelynek ellátási láncai jóval az ünnepi szezon kezdete előtt mozgásba lendülnek és kontinenseken ívelnek át. A díszek, fényfüzérek, műfenyők és ünnepi installációk túlnyomó többségét hónapokkal karácsony előtt legyártják és kiszállítják a világ különböző pontjaira, s ez nem volt másként idén sem. 

A lap arról ír, hogy Kína dominanciája a hatalmas gyártókapacitásnak, a költséghatékonyságnak és a globális kiskereskedelmi ellátási láncokba való mély beágyazottságnak köszönhető. Számos országban a karácsonyi dekorációk szinte egyet jelentenek a kínai gyártású termékekkel. A hatalmas ázsiai országban szinte egész városok specializálódtak egy-egy termékcsoport kínálatának előállítására, így a karácsonyi dekorációk piacán a meghatározó gyártó helyszín Jivu városa. A Sanghajtól mintegy 300 km-re fekvő településen több száz üzem kizárólag karácsonyi dekorációk előállításával foglalkozik.

A karácsonyi dekorációk exportteljesítménye alapján a második helyen Hollandia áll, amely mintegy 249 millió dollár értékben exportált karácsonyi dekorációkat. Bár ez az összeg eltörpül Kína teljesítménye mellett, az ország fontos logisztikai és újraelosztó központként működik Európában.

A harmadik és negyedik hely viszont szintén Ázsiáé: India 117 millió dollár, Kambodzsa 103 millió dollár értékben exportált karácsonyi dekorációkat tavaly.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

