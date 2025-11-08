Orbán-Trump csúcs: itt vannak a legfontosabb bejelentések – fajsúlyos megállapodások születtek

Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni csúcstalálkozója történelmi jelentőségű esemény volt a kétoldalú kapcsolatok szempontjából. Trump támogatásáról biztosította Orbánt a közelgő magyar választásokon, valamint számos gazdasági és energetikai megállapodás született a két ország között.

Donald Trump és Orbán Viktor Washingtonban / Fotó: Anadolu via AFP

A tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy Magyarország mentességet kapott az Egyesült Államok által kivetett, orosz energiahordozókra (olaj és gáz) vonatkozó szankciók alól. Ez lehetővé teszi Magyarországnak, hogy a Barátság és a Török Áramlat kőolaj- és földgázvezetékeken keresztül orosz olajat és földgázt importáljon az amerikai büntetőintézkedések megsértése nélkül.

A lépés jelentős gazdasági előnyt biztosít Magyarországnak, mert így megőrizhető az energiahordozók alacsony ára, ami kulcsfontosságú a lakossági rezsicsökkentés fenntartásához. Egyezség született az amerikai-magyar együttműködés erősítésére a nukleáris ipar területén, így Magyarország 114 millió dollár (37,9 milliárd forint) értékben vásárol nukleáris üzemanyagot a Westinghouse vállalattól.

Szijjártó Péter és Marco Rubio abban is megállapodtak, hogy az Egyesült Államok kis méretű moduláris reaktorokat (SMR) építhet Magyarországon, amelyek egy-egy nagyobb iparterület vagy város energiaellátását képesek majd fedezni. Szijjártó szerint legfeljebb 10 SMR jöhet létre. Ha mindegyik SMR megépülne, akkor

a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis a 6,6 ezermilliárd forintot.

Ha csak öt SMR-re van szükség, akkor ez értelemszerűen megfeleződik. Ehhez kapcsolódik, hogy a Paks II. projekttel szembeni, a korábbi Biden-adminisztráció által bevezetett szankciókat teljes egészében megszüntették, így az amerikai részvétellel folytatható a beruházás.

Magyarország amerikai nukleáris hulladéktárolási technológiát is vásárol, amely lehetővé teszi, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket a paksi atomerőmű területén biztonságosan tárolják. A csúcstalálkozó másik mérföldköve egy 600 millió dolláros (199,5 milliárd forint) szerződés aláírása az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importjára.