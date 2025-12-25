Rejtélyes újgazdagok vásárolják fel a festményeket: pluszban zárta az évet a két legnagyobb aukciós ház

Előzetes számítások szerint a Christie's és a Sotheby's együttes bevétele idén 13,2 milliárd dollár volt, szemben az előző évi 11,7 milliárd dollárral — közölte a brit The Art Newspaper.

A Sotheby's és a Christie's is növelte a bevételét idén a korábbi évekhez képest. / Fotó: Facebook; Shoteby's

Az eladások bővüléséhez hozzájárult a globális gazdaság és a tőzsdék növekedése, és gyakorlatilag minden termékkategóriában nyereséget sikerült elkönyvelniük az aukciós házaknak. Az 1995 és 2010 között született Z generáció tagjai különösen a luxuscikkeket vásárolták az árveréseken, míg a "tapasztaltabbak" híres művészek festményeiért versengtek, beleértve az elhunyt milliárdosok gyűjteményeiből származókat is — jegyezte meg a The Wall Street Journal.

Hatalmas bevételekkel zárta a 2025-ös évet a Sotheby's

A Sotheby's aukciósház az előzetes vállalati adatok szerint 17 százalékkal, 7 milliárd dollárra növelte bevételét az idén. A művészeti alkotások értékesítése 15 százalékkal, 4,3 milliárd dollárra, a luxuscikkeké pedig 22 százalékkal, 2,7 milliárd dollárra nőtt. Idén a Sotheby's több mint 450 aukciót tartott kilenc országban. A vevők 123 országból érkeztek, 35 százalékuk első alkalommal licitált.

A 40 év alatti vásárlókra esett a képzőművészeti kategóriában a kereslet 17 százaléka, a luxuscikkek szegmensében pedig a 29 százaléka.

A Christie's aukciósház idei árbevétele 6,2 milliárd dollár volt, 6 százalékkal nagyobb a 2024. évinél. Az amerikai kontinensen a Christie's eladásai 15 százalékkal, Európában, a Közel-Keleten és Afrikában pedig 2 százalékkal emelkedtek, míg az ázsiai és csendes-óceáni térségben 5 százalékkal csökkentek. Az aukciósház egyebek között 2,86 milliárd dollár értékben adott el kortárs műalkotásokat, ami 6 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Elárverezték a szolgálólány meséjének elégethetetlen példányát

A luxucikkek is előtérbe kerültek

A luxuscikkek eladása 17 százalékkal, 795 millió dollárra, a klasszikus művészeti alkotásoké 15 százalékkal, 285 millió dollárra, a régi mesterek alkotásaié pedig 24 százalékkal, 182 millió dollárra nőtt.

Az idei legdrágább festmény Gustav Klimt osztrák művész "Elisabeth Lederer portréja" című alkotása volt, ami novemberben 236,4 millió dollárért kelt el a Sotheby's New York-i árverésén.

Ugyancsak a a Sotheby's aukciós házhoz kötődik a legdrágább eladott autó is: egy 1954-es Mercedes-Benz Stromlinienwagen 53,9 millió dollárért talált gazdára.