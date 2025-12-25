Horvátország: eltűnő fizetőkapuk, drákói szigor és kötelező sorkatonaság - nehéz év vár déli szomszédunkra

A 2026-os év számos újdonságot hoz Horvátországban, amelyek közül Magyarországról nézve minden bizonnyal a leglátványosabb a közlekedéssel kapcsolatos. Jövő évtől ugyanis a horvát sztrádákról folyamatosan eltűnnek majd a fizetőkapuk.

Drákói szigor jön Horvátország autópályáin, viszont eltűnnek a fizetős kapuk / Fotó: AFP

Első körben a kisebb forgalmú lehajtókra szerelik fel az új, rendszámfelismerésen alapuló útdíjrendszer működéséhez szükséges kamerákat. A teljes rendszer a tervek szerint nyár végére készül el. Ahhoz, hogy valaki használni tudja majd a sztrádát,

először regisztrálnia kell az autóját az autópálya-kezelő rendszerében, amit online és a nagyobb forgalmú le- és felhajtóknál tehetnek meg.

Regisztráció után pedig minden autóhoz hozzá fognak rendelni egy online számlát, amelyről minden egyes autópálya-használatkor levonják a szükséges díjakat.

Drákói szigor jön az utakon

A horvátok a jövőben a szabálytalankodó autósokkal is szigorúbbak lesznek.

Az új törvények értelmében januártól már börtönnel is sújthatják az ittas vezetőket és a gyorshajtókat.

Abban az esetben,

ha valaki úgy ül a volánhoz, hogy a vérében 1,5 ezreléknyi vagy annál több alkohol van, akkor akár 2650 eurónyi, vagyis valamivel több mint egymillió forintnyi bírságra,

valamint akár 60 napos börtönbüntetésre is számíthat.

De ugyanilyen drákói szigor vár azokra is, akik a megengedett sebesség duplájával vagy annál többel közlekednek.

A horvátok többségét azonban nem ez tartja lázban, hanem a közelgő béremelés. Zágráb ugyanis nemrég bejelentette, hogy januártól megemeli a minimálbért. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 970 euró helyett a jövő évtől legalább bruttó 1050 eurót keresnek majd a horvátok, ami meghaladja a 400 ezer forintot.

Horvátország ismét fegyverben – újra kötelező a sorkatonaság

A legnagyobb újdonság azonban a horvátok életében kétségkívül a 2007-ben eltörölt sorkatonaság visszavezetése lesz. A jövő évtől ugyanis minden 18 és 30 év közötti férfi számára kötelező lesz részt venni egy két hónapig tartó kiképzésen.

A szolgálatra a kormány három laktanyát jelölt ki az ország különböző részein,

a bevonuló fiatalok havi 1100 euró illetményt kapnak az ott töltött időre.

Azok számára, akik lelkiismereti okokból nem akarnak katonának állni, a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a polgári védelemnél vagy önkormányzatoknál szolgáljanak. Előbbinél a szolgálat időtartama három, míg utóbbinál négy hónap, ezekben az esetekben viszont csupán 250 euró jár a munkáért.