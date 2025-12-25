Horvátország: eltűnő fizetőkapuk, drákói szigor és kötelező sorkatonaság - nehéz év vár déli szomszédunkra
A 2026-os év számos újdonságot hoz Horvátországban, amelyek közül Magyarországról nézve minden bizonnyal a leglátványosabb a közlekedéssel kapcsolatos. Jövő évtől ugyanis a horvát sztrádákról folyamatosan eltűnnek majd a fizetőkapuk.
Első körben a kisebb forgalmú lehajtókra szerelik fel az új, rendszámfelismerésen alapuló útdíjrendszer működéséhez szükséges kamerákat. A teljes rendszer a tervek szerint nyár végére készül el. Ahhoz, hogy valaki használni tudja majd a sztrádát,
- először regisztrálnia kell az autóját az autópálya-kezelő rendszerében, amit online és a nagyobb forgalmú le- és felhajtóknál tehetnek meg.
- Regisztráció után pedig minden autóhoz hozzá fognak rendelni egy online számlát, amelyről minden egyes autópálya-használatkor levonják a szükséges díjakat.
Drákói szigor jön az utakon
A horvátok a jövőben a szabálytalankodó autósokkal is szigorúbbak lesznek.
Az új törvények értelmében januártól már börtönnel is sújthatják az ittas vezetőket és a gyorshajtókat.
Abban az esetben,
- ha valaki úgy ül a volánhoz, hogy a vérében 1,5 ezreléknyi vagy annál több alkohol van, akkor akár 2650 eurónyi, vagyis valamivel több mint egymillió forintnyi bírságra,
- valamint akár 60 napos börtönbüntetésre is számíthat.
- De ugyanilyen drákói szigor vár azokra is, akik a megengedett sebesség duplájával vagy annál többel közlekednek.
A horvátok többségét azonban nem ez tartja lázban, hanem a közelgő béremelés. Zágráb ugyanis nemrég bejelentette, hogy januártól megemeli a minimálbért. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 970 euró helyett a jövő évtől legalább bruttó 1050 eurót keresnek majd a horvátok, ami meghaladja a 400 ezer forintot.
Horvátország ismét fegyverben – újra kötelező a sorkatonaság
A legnagyobb újdonság azonban a horvátok életében kétségkívül a 2007-ben eltörölt sorkatonaság visszavezetése lesz. A jövő évtől ugyanis minden 18 és 30 év közötti férfi számára kötelező lesz részt venni egy két hónapig tartó kiképzésen.
A szolgálatra a kormány három laktanyát jelölt ki az ország különböző részein,
a bevonuló fiatalok havi 1100 euró illetményt kapnak az ott töltött időre.
Azok számára, akik lelkiismereti okokból nem akarnak katonának állni, a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy a polgári védelemnél vagy önkormányzatoknál szolgáljanak. Előbbinél a szolgálat időtartama három, míg utóbbinál négy hónap, ezekben az esetekben viszont csupán 250 euró jár a munkáért.