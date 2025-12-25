Zelenszkij Washingtonban próbálja meg eladni a béketervét, de nem jut be Trumphoz, akárhogy próbálkozik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytatott Steve Witkoff-fal, Donald Trump volt amerikai elnök különleges képviselőjével és Jared Kushner tanácsadójával. Az ukrán vezető szerint a megbeszélésen a közös munka kulcsfontosságú aspektusait, valamint a tartós békéhez és stabilitáshoz hozzájáruló javaslatokat vitatták meg - írja a zn.ua.

Zelenszkij Washingtonban kilincsel, egyelőre kevés sikerrel / Fotó: NurPhoto via AFP

Ma nagyon konstruktív beszélgetést folytattam Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel. Köszönöm a támogatásukat, az aktív munkájukat és a karácsonyi üdvözlő szavakat, amelyekkel az ukránokat üdvözölték

– mondta Zelenszkij.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukrán csapat éjjel-nappal azon dolgozik, hogy biztosítsa a háború békés rendezésének folyamatában szereplő összes dokumentum és lépés realisztikusságát és hatékonyságát. „Fontos részleteket beszéltünk meg, több jó ötlet is van, amelyek közös eredményt hozhatnak és hozzájárulhatnak a stabil békéhez” – jegyezte meg.

Zelenszkij és csapata Washingtonban tárgyal

A tárgyalások során Zelenszkijhez csatlakoztak az ukrán diplomáciai csapat tagjai: Rusztem Umerov, Andrij Hnatov, Andrij Szibiga, Szerhij Kiszlicja, Ihor Bruszilo és Olekszandr Bevz. Az elnök hozzátette, hogy Rusztem Umerov ma folytatja a tárgyalásokat Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, hogy ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem a békefolyamat előmozdítására.

Zelenszkij karácsonyi üdvözletet is küldött Donald Trumpnak és családjának, megköszönve nekik, hogy támogatták Ukrajnát ebben a nehéz időszakban.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára megerősítette, hogy a Kreml megkapta az Egyesült Államok által javasolt új béketervet az ukrajnai háború rendezésére. Marija Zaharova, a külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor álhírnek minősítette a Bloomberg azon jelentését, amely szerint Oroszország módosítani kívánja az Egyesült Államok ukrajnai béketervét.

Ennek az állítólagos médiumnak nincsenek megbízható, a Kremlhez közel álló forrásai. Csak megbízhatatlanok. És a 'Kremlhez való közelség' kifejezés csak álcázás egy hamisítványnak

– idézi a szóvivőt a ria.ru.