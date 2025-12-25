Deviza
nyugdíj
Magyar Államkincstár
utalás

Megvannak a 2026-os nyugdíjjóváírási időpontok

Megvannak a 2026-os nyugdíjfizetési időpontok, a Magyar Államkincstár ugyanis közzétette a jövőre esedékes nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások banki jóváírásának várható időpontjait. A kormány 2026-ra 3,6 százalékos nyugdíjemelést, valamint februárban a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első heti részletének kifizetését is beütemezte, így a jogosultak erre is számíthatnak.
VG
2025.12.25, 15:01
Frissítve: 2025.12.25, 15:15

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik – írja az Origo.

Senior Woman With Shopping Trolley nyugdíjas nyugdíj idős
Megvannak a 2026-os időpontjai a nyugdíjak jóváírásának / Fotó: NurPhoto via AFP

A 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják jövőre a jogosultak

A lap a Kincstár által közöltek alapján arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

A 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon (az alábbi időpontok tájékoztató jellegűek):

IdőszakBanki jóváírás várható időpontja
2026. januárjanuár 12. (hétfő)
2026. februárfebruár 12. (csütörtök)
2026. márciusmárcius 12. (csütörtök)
2026. áprilisáprilis 10. (péntek)
2026. májusmájus 12. (kedd)
2026. júniusjúnius 12. (péntek)
2026. júliusjúlius 10. (péntek)
2026. augusztusaugusztus 12. (szerda)
2026. szeptemberszeptember 11. (péntek)
2026. októberoktóber 12. (hétfő)
2026. novembernovember 12. (csütörtök)
2026. decemberdecember 2. (szerda)

Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Világgazdaság oldalán beszámoltunk arról is, hogy a parlament megszavazta a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól.

Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

