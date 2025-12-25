Megvannak a 2026-os nyugdíjjóváírási időpontok

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik – írja az Origo.

Megvannak a 2026-os időpontjai a nyugdíjak jóváírásának / Fotó: NurPhoto via AFP

A 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják jövőre a jogosultak

A lap a Kincstár által közöltek alapján arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

A 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon (az alábbi időpontok tájékoztató jellegűek):

Időszak Banki jóváírás várható időpontja 2026. január január 12. (hétfő) 2026. február február 12. (csütörtök) 2026. március március 12. (csütörtök) 2026. április április 10. (péntek) 2026. május május 12. (kedd) 2026. június június 12. (péntek) 2026. július július 10. (péntek) 2026. augusztus augusztus 12. (szerda) 2026. szeptember szeptember 11. (péntek) 2026. október október 12. (hétfő) 2026. november november 12. (csütörtök) 2026. december december 2. (szerda)

Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Világgazdaság oldalán beszámoltunk arról is, hogy a parlament megszavazta a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól.

Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

