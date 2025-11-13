Deviza
Hiábavaló a néppárt színjátéka, a gazdák átlátnak a szitán: gigatüntetésre készülnek Brüsszelben

Az Európai Bizottság új hétéves költségvetési terve drasztikus forrásmegvonással fenyegeti az uniós mezőgazdaságot, miközben a katonai kiadásokra csoportosítaná át az agrártámogatások jelentős részét. A Fidesz szerint a javaslat veszélyes és elfogadhatatlan, ezért haladéktalanul vissza kell vonni. Az európai gazdaszervezetek is elégedetlenek, brüsszeli demonstrációra készülnek.
VG
2025.11.13, 10:42
Frissítve: 2025.11.13, 10:50

Az Európai Bizottság új, hétéves költségvetési javaslata alapjaiban rengetné meg az uniós mezőgazdaságot – állítja Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Origónak adott interjújában. Szerinte a brüsszeli tervek nemcsak a gazdatársadalmat hozzák lehetetlen helyzetbe, hanem az egész kontinens élelmiszer-ellátási biztonságát is veszélyeztetik.

Farmers' protest in Brussels: Farmers park tractors near European Parliament
Fotó: Anadolu via AFP

Az utóbbi hetekben a sajtó arról számolt be, hogy a bizottság megegyezésre jutott az Európai Néppárt frakciójával, és módosítja a költségvetési javaslatot a gazdák javára. Dömötör szerint azonban mindez puszta politikai színjáték. Úgy fogalmazott: 

A nagykoalíció szereplői eljátszották, hogy engedményeket tettek, de valójában semmi érdemi változtatás nem történt.

A képviselő szerint a tervezet továbbra is 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat , amit az infláció miatt a gazdák még nagyobb érvágásként élnek meg. A támogatások reálértéke már így is jelentősen csökkent az elmúlt években, a mostani elvonás pedig Dömötör értékelése szerint akár 50 százalékos valós visszaesést jelenthet.

Miközben az uniós agrárpolitika forrásai szűkülnek, Brüsszel az ukrán agráróriások előtt is szélesre tárná a piac kapuit. Ezek a vállalatok sokszor több százezer hektáron gazdálkodnak, és alacsonyabb termelési költségeik miatt hatalmas versenyhátrányba hozzák az uniós gazdákat. A Fidesz politikusa szerint ez a kettős nyomás „előre kitervelt merénylet a közös agrárpolitika ellen”.

Dömötör úgy látja, Ursula von der Leyen már nem is tesz ígéreteket a gazdáknak. Az EP-ben egyre inkább a „háborús üzemmódra váltás” fontosságát hangsúlyozza, ami a költségvetésben is tetten érhető. A bizottság a mezőgazdaságtól elvont pénzeket hadi kiadásokra és az uniós hitelek törlesztésére csoportosítaná át.

A Fidesz álláspontja ezért egyértelmű: a jelenlegi formájában a költségvetési tervezet „veszélyes, botrányos, elfogadhatatlan”, ezért vissza kell vonni. A párt elutasítja, hogy a gazdák pénzéből finanszírozzák a fegyverkezést vagy az ukrán piacnyitás következményeit.

Dömötör szerint az Európai Néppárt – amely Ursula von der Leyent és az agrárbiztost is adja – ugyancsak felelős ezért a helyzetért. A politikus élesen bírálta Magyar Pétert is, aki szerinte „tagadja a megszorító tervek létezését”, miközben szövetségeseivel együtt részt vesz az előkészítésükben. Dömötör úgy fogalmazott:

 A magyar gazdák jól látják, ki áll mellettük, és ki az, aki csak messziről kiabál.

A tiltakozó gazdamegmozdulások Európa-szerte folytatódnak, a politikai vita pedig egyre élesebb. Annyi azonban biztos: a brüsszeli költségvetési terv alapjaiban határozhatja meg az európai mezőgazdaság jövőjét – nemcsak a következő hét évre, hanem akár egy teljes generáció számára is.

Gigatüntetésre készülnek a gazdák

Az európai mezőgazdasági szervezetek olyan alternatívát szorgalmaznak, amely tiszteletben tartja a KAP lényegét, és megőrzi azt önálló politikaként, két pillérrel, biztonságos és független költségvetéssel, valamint az EU-szerződés rendelkezéseinek megfelelő, inflációval szemben védett finanszírozással – mutatott rá közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. 

Az pedig már nem csak a gazdák ügye, hogy ezzel egy időben az ukrán, a brazil vagy a marokkói élelmiszerek előtt is tágra nyitnák az európai piacokat. A mezőgazdasági szervezetek eltökéltek és készek arra, hogy minden erejüket mozgósítsák egy olyan ügy érdekében, amely több millió gazda, szövetkezet és vidéki közösség számára létfontosságú. Decemberben a tervek szerint egy több ezer fős gazdatüntetést szerveznek, tiltakozásokkal jelezve elégedetlenségüket Brüsszel utcáin.

