Hiábavaló a néppárt színjátéka, a gazdák átlátnak a szitán: gigatüntetésre készülnek Brüsszelben

Az Európai Bizottság új, hétéves költségvetési javaslata alapjaiban rengetné meg az uniós mezőgazdaságot – állítja Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Origónak adott interjújában. Szerinte a brüsszeli tervek nemcsak a gazdatársadalmat hozzák lehetetlen helyzetbe, hanem az egész kontinens élelmiszer-ellátási biztonságát is veszélyeztetik.

Fotó: Anadolu via AFP

Az utóbbi hetekben a sajtó arról számolt be, hogy a bizottság megegyezésre jutott az Európai Néppárt frakciójával, és módosítja a költségvetési javaslatot a gazdák javára. Dömötör szerint azonban mindez puszta politikai színjáték. Úgy fogalmazott:

A nagykoalíció szereplői eljátszották, hogy engedményeket tettek, de valójában semmi érdemi változtatás nem történt.

A képviselő szerint a tervezet továbbra is 20 százalékkal csökkentené az agrártámogatásokat , amit az infláció miatt a gazdák még nagyobb érvágásként élnek meg. A támogatások reálértéke már így is jelentősen csökkent az elmúlt években, a mostani elvonás pedig Dömötör értékelése szerint akár 50 százalékos valós visszaesést jelenthet.

Miközben az uniós agrárpolitika forrásai szűkülnek, Brüsszel az ukrán agráróriások előtt is szélesre tárná a piac kapuit. Ezek a vállalatok sokszor több százezer hektáron gazdálkodnak, és alacsonyabb termelési költségeik miatt hatalmas versenyhátrányba hozzák az uniós gazdákat. A Fidesz politikusa szerint ez a kettős nyomás „előre kitervelt merénylet a közös agrárpolitika ellen”.

Dömötör úgy látja, Ursula von der Leyen már nem is tesz ígéreteket a gazdáknak. Az EP-ben egyre inkább a „háborús üzemmódra váltás” fontosságát hangsúlyozza, ami a költségvetésben is tetten érhető. A bizottság a mezőgazdaságtól elvont pénzeket hadi kiadásokra és az uniós hitelek törlesztésére csoportosítaná át.

A Fidesz álláspontja ezért egyértelmű: a jelenlegi formájában a költségvetési tervezet „veszélyes, botrányos, elfogadhatatlan”, ezért vissza kell vonni. A párt elutasítja, hogy a gazdák pénzéből finanszírozzák a fegyverkezést vagy az ukrán piacnyitás következményeit.