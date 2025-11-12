Gigantikus kocsimosót nyitott a MÁV, percek alatt végeznek egy monstrummal – rá sem fogunk ismerni az IC-kre

Szeged rendező állomáson új kocsimosót építettek, ezzel több mint húsz év után tér vissza Szegedre a gépi vasútikocsi-tisztítás – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a közösségi oldalán.

Kocsimosót épített a MÁV Szegeden / Fotó: NurPhoto via AFP

Tájékoztatása szerint a fejlesztést közel 800 millió forint saját forrásból valósították meg. A napokban már megkezdték a próbaüzemet, az indulás 2026 első negyedévében várható.

A vezérigazgató az új létesítményt bemutató videót kísérő bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a közlekedési miniszter tíz vállalásának egyike, hogy országszerte felújítják és rendbe teszik az állomási mosdókat, utazó takarítók segítségével pedig indulástól érkezésig ügyelnek az IC-k tisztaságára. „A járművek tisztaságáért azonban nemcsak belül teszünk többet, hanem kívül is” – tette hozzá.

A vezérigazgató beszámolt arról: az új berendezés segítségével ezentúl helyben tisztíthatják a tram-traineket és a Szegedről induló intercityket, illetve több mozdonytípust is. A 80 méter hosszú mosóban a korábbi 90 perccel szemben mindössze két-három percet vesz igénybe egy-egy jármű megtisztítása.

A berendezés víztisztítási hatékonysága 84 százalékos, így csupán 16 százalékban igényel vízhálózatból nyert tiszta vizet, azaz kifejezetten környezetbarát is – tette hozzá Hegyi Zsolt.