Újra járni fog az Avala EuroCity Bécs és Belgrád között

Az Ivo Andric EuroCity már nemcsak Belgrád és Budapest, hanem Belgrád és Bécs között jár majd

A régi-új járatok illeszkednek majd a magyar és az osztrák főváros között járó eurocity menetrendjébe

A megaberuházásról itt írtunk bővebben

Budapest–Belgrád vasútvonal: megerősítette a MÁV, ez a bejelentés mindent megváltoztat – „túlhúzzák” a magyar fővároson a vonalat / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Bekötik Bécset is a Belgrád–Budapest vasútvonalba – írta meg a szerb sajtó hétfőn. Ezzel nem csak a szerb és a magyar főváros között utazhatunk viszonylag rövid idő alatt a vasútfejlesztési projekt elkészültével, de az osztrák főváros is elérhető lesz akár átszállás nélkül. Mivel rengeteg szerb és vajdasági magyar is ingázik a három város között, tovább nő a villamosított, kétvágányú és nagy sebességű vonal jelentősége.

Jelenleg nagyjából nyolc óra alatt lehet eljutni Belgrádból Budapestre, az átadás után ez az idő 2 óra 40 percre rövidül.

A részletekkel kapcsolatban és a sajtóhírek megerősítése végett megkerestük a MÁV-ot. A vasúttársaság a Világgazdaságnak azt írta, hogy valóban lesz összeköttetés (lentről „felfelé” haladva) Belgrád, Budapest és Bécs között, ráadásul két járattal.

Rámutattak: a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításával nem csak a két ország közötti vasúti összeköttetés javul. Mint részletezték, a fejlesztésnek köszönhetően az osztrák vasúttársasággal egyetértésben visszatér a korábban már közlekedett Avala EuroCity Bécs és Belgrád között, Budapest érintésével, valamint a korábban Belgrád és Budapest között közlekedő Ivo Andric EuroCity immár Bécsig fog közlekedni. A MÁV-nál azt is elárulták, hogy a járatok illeszkedni fognak a Budapest és Bécs közötti órás ütemű eurocityk közlekedésébe.

Mi történt? – erről szól a Budapest–Belgrád vasútvonal

A régóta várt vasútvonal Belgrád és Budapest között a legfrissebb bejelentések szerint 2026 tavaszán készülhet el, azonban Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig – jelent meg hétfőn a szerb sajtóban. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz. Az N1 szerb portál szerint a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra honlapján korábban rövid időre megjelent a 2025/26-os menetrend tervezete, amelyből kiderül: Belgrád és Budapest között napi hat vonat közlekedik majd mindkét irányban – három a Srbija Voz új, kínai CRRC-gyártmányú gyorsvonataival, három pedig a MÁV járataként. A két Belgrádba, valamint a két Budapestre közlekedő magyar MÁV-vonat ugyanazt a számot viseli, mint a jelenleg Magyarország és Ausztria fővárosa között közlekedő vonatok.