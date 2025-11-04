Deviza
Visszavásárolja a SPAR a szennyezett lazacot, de határidőt adtak rá

Visszahívást jelentett be a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott élelmiszerre, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve azt kéri, hogy akik vásároltak ebből a lazacfiléből, ne fogyasszák el.
2025.11.04, 15:21
Frissítve: 2025.11.04, 16:14

Az Origo a hatóság tájékoztatása alapján azt írja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.

Listeriaszennyezettség miatt hív vissza füstölt lazacot a SPAR / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock (illusztráció)

Füstölt lazac Listeriával szennyezve 

A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
  • Gyártó: Ocean Fish s.r.l.
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

További részletek a visszahívásról és a kiskereskedelmi vállalat által közölt termék visszavásárlási határidőről az Origo cikkében olvashatók.

