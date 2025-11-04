Visszavásárolja a SPAR a szennyezett lazacot, de határidőt adtak rá

Az Origo a hatóság tájékoztatása alapján azt írja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.

Listeriaszennyezettség miatt hív vissza füstölt lazacot a SPAR / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock (illusztráció)

Füstölt lazac Listeriával szennyezve

A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

Gyártó: Ocean Fish s.r.l.

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

