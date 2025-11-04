Visszavásárolja a SPAR a szennyezett lazacot, de határidőt adtak rá
Az Origo a hatóság tájékoztatása alapján azt írja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott „NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki.
Füstölt lazac Listeriával szennyezve
A kiskereskedelmi vállalat a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH követi nyomon.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
- Gyártó: Ocean Fish s.r.l.
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
- Tételazonosító: LOT20112025
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.
A hatóság a vállalattal együttműködésben kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
További részletek a visszahívásról és a kiskereskedelmi vállalat által közölt termék visszavásárlási határidőről az Origo cikkében olvashatók.