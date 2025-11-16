Ez még csak a kezdet, egyre jobb lesz a magyar vasút, Hegyi Zsolt optimista

Kereken egy éve indult a MÁV csoport új közlekedési riportja, amelyben a korábbinál több adatot, jobban áttekinthető formában hoz nyilvánosságra a hazai közlekedési közszolgáltatások előző havi teljesítményével, eredményeivel kapcsolatban – tette közzé a MÁV. Így már rendelkezésre állnak a téli és a nyári szélsőséges időjárás során szerzett tapasztalatok is, hogy a célzott flotta- és infrastruktúra-erősítő lépések hatásait mérni lehessen.

Már látszik a MÁV-nál indult intézkedések kedvező hatása / Fotó: MÁV csoport / Facebook

Pozitív változásokat mutatnak a számok

Az adatok azt mutatják, hogy a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszer bevezetését követően elindított intézkedések – elsősorban a mozdonybeszerzések, a stratégiai pontokon elvégzett pályakarbantartások vagy épp a haváriakezelés új rendszere – nem csupán egyszeri javulást hoztak, de fokozatos, trendszerű pozitív változásokat is be tudtak indítani – olvasható.

Ezt részben az októberi adatok is tükrözik, hiszen a tavalyi év hasonló időszakához képest 4 százalékponttal lett jobb a vasút menetrendszerűsége. Igaz, szeptemberhez képest enyhe visszaesést mutatnak a számok. Ezzel összefügghet, hogy a vizsgált időszakban számos havária történt: egy Győrben keletkezett biztosítóberendezési kábeltűz például többnapos, súlyos zavart okozott, ami

nemcsak az 1-es vonalat,

hanem az egész Északnyugat-Dunántúlt érintette,

sőt az ország más részeire is továbbgyűrűzött.

Jövőre jobb lesz az idei vágányzárak után

Több jelentős vágányzár is volt októberben, például a 100a vasútvonalon Cegléd térségében egyvágányú közlekedést okozva – ám a fejlesztéstől már 2026-tól érzékelhető menetrendszerűségi javulást várnak a vonalon.

A Keleti pályaudvar bevezető vágányainak felújítása utáni, átmeneti 20 kilométer per órás sebességkorlátozás negatív hatása is érzékelhető volt. A hegyvidéki és erdei mellékvonalszakaszokon a falevelek hullása és a csípős, deres reggelek okoztak kisebb fennakadást a gyengébb tapadású BZ motorvonatoknak.

Késési rekorder

Az egy éve publikált adatokból és az októberi késési statisztikákból is jól kirajzolódik, melyek azok a hazai vasútvonalak, amelyeken érdemi beavatkozásokra van szükség a pontosság javításához.