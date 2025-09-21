Új bejelentést tett a MÁV-vezér vasárnap délután a Keleti pályaudvarról: itt a végső fordulat

Újraindult a forgalom a Keletiben! – jelentette be néhány perccel ezelőtt a MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt azt követően jelentkezett új információkkal, hogy vasárnap kora reggel kénytelen volt tájékoztatást adni róla, hogy meghiúsult a Keleti pályaudvar újranyitása.

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól / Fotó: Lakatos Péter

Mostanra azonban úgy tűnik, ez már a múlt, így összességében

fél napos csúszással vehette birtokba az utazóközönség

Magyarország legnagyobb forgalmú pályaudvarát.

Keleti pályaudvar: megérkezett a végső bejelentés a MÁV-tól

A forgalom újraindítása azért húzódott el, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítanunk kellett. Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet – írta a MÁV első embere. A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént:

a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe,

12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is.

Hegyi Zsolt azt is közölte, hogy a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig immár teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti.

A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására. A részletekről a MÁVINFORM felületein adnak részletes és pontos tájékoztatást.

Mire kell készülni a felújított Keleti pályaudvaron?

A Keleti pályaudvart még augusztus 25-én zárták le teljes egészében a forgalom elől, hogy az év legnagyobb karbantartási beruházását elvégezzék. Ennek tervezett ideje négy hét volt, tehát még a vasárnapi malőrrel is sikerült tartani a határidőt.

Fontos ugyanakkor tisztában lenni vele, hogy az ideiglenes forgalmi rendet fokozatosan vezetik ki. Így például utómunkák még folyamatosan lesznek egészen a decemberi menetrendváltásig.

A sebességkorlátozások csak ekkor szűnnek meg teljes körűen,

és ettől kezdve közlekedhetnek majd a vonatok a forgalmi rend szerinti 40, 60, illetve 80 kilométerórás sebességgel is a főpályaudvar hálózatán.

Viszont a belföldi és a nemzetközi jegyértékesítés visszaköltözik a megszokott helyére,

vasárnaptól ismét működnek a jegyautomaták,

valamint a csomagmegőrző

és az eddigi feltételekkel igénybe lehet venni a Prémium várót is.

A kormányablak és a rendőrség a karbantartási munkálatok ideje alatt is működött, ezeket nem érinti a változás. Ugyanakkor a felújítási munkálatok folytatódnak a Keletiben, csak ezek már nem igényelnek vágányzárat vagy nagyobb forgalomkorlátozást. Egyebek mellett több mint 110 váltó karbantartását végzik el, váltók alkatrészeit, síneket, illetve talpfákat is cserélnek, de már az utasforgalom fenntartása mellett.

A mintegy 4,4 milliárd forintos felújítás során

a tervezettnél több beavatkozást hajtott végre a MÁV csoport, de a munkálatokkal költségkereten belül maradtak. A MÁV saját forrásából megvalósított beruházása eredményeként a Keleti pályaudvaron évekre biztosítható a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma, így pontosabbá, megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.