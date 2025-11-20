Megnyílt Magyarország legújabb McDonald's étterme: ezt a várost nagyon szereti a gyorsétteremlánc – a furcsa, hogy lehet megközelíteni

A város különleges helyet foglal el a hazai McDonald’s fejlődésének történetében, hiszen 35 évvel ezelőtt itt nyitott meg a vállalat első vidéki étterme. A kivitelezés megkezdése óta kereken hat hónap telt el, a munkafolyamatokban több mint száz szakember vett részt – írja a Kisalföld.

McDonald’s: már az ötödik egységét nyitja Győrben

A most megnyitott egységben a vendégeket tágas, 90 férőhelyes belső tér, jó idő esetén egy 28 fős terasz, valamint játszótér, az autóval érkezőket pedig néhány héttel a nyitást követően már autós kiszolgálás is várja majd.

Az épület kialakításakor nagy hangsúlyt kapott az innováció, a digitális élmény és a fenntarthatóság.

„Győr városához évtizedek óta szoros kapcsolat fűz bennünket, ami miatt külön öröm számunkra, hogy egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk immár ötödik egységünk megnyitásával. Hiszünk benne, hogy új éttermünk nemcsak egy vendéglátóhely lesz a város életében, hanem egy olyan találkozási pont is, ahol a családok, barátok, valamint a városba érkezők egyaránt otthon érezhetik magukat. Biztosak vagyunk abban, hogy az ETO Park népszerűsége és a város életében betöltött fontos szerepe hozzájárul majd ahhoz, hogy vendégeink számára az étterem hamar a mindennapok természetes részévé váljon” – hangsúlyozta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Az új győri McDonald’s is csaknem 90 munkahelyet teremtett a környéken élők számára.

Furcsán megközelíthető az új étterem

Az étterem jelenleg az ETO Park sorompóján keresztül közelíthető meg, ez az átmeneti megoldás a nyitás utáni időszakban egy darabig még fennmarad. A sorompón áthaladó minden látogató számára az első három óra parkolás díjmentes, amelyet a rendszámfelismerő rendszer automatikusan rögzít.

Teleszórja Magyarországot a McDonald’s éttermekkel: ebben a vidéki városban nyílik a legújabb

December 3-án új McDonald’s étterem nyílik Cegléden. A gyorsétterem reggel 7 és este 23 óra között tart nyitva, de később éjszakai autós kiszolgálással is bővül. Az amerikai lánc országszerte terjeszkedik: nemrég Százhalombattán nyitott új egységet, és Kiskunfélegyházán is épül egy.

Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik, Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit az amerikai gyorsétteremlánc. Az új étterem a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épülhet fel.

A helyieket megosztja az amerikai gyorsétteremlánc megjelenése.

Sokan örülnek az új étteremnek, sokan viszont feleslegesnek tartják. A hozzászólók között volt, aki a meglévő helyi éttermek jövőjét félti, más pedig a fiatalok egészségéért aggódik.