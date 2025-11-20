Deviza
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
termék
Puha karamellben műanyag – baj van a Milka csokival, nézzük meg, milyet vettünk

Idegen anyag jelenléte miatt hívják vissza a Milka egyik csokoládéját. A karamellaízesítésű, táblás kiszerelésű Milka csokolédában műanyagdarabok lehetnek.
2025.11.20, 11:35
Frissítve: 2025.11.20, 12:37

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100 g táblás csokoládétermék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyagdarabok) lehetséges előfordulása miatt. A visszahívással érintett Milka csokoládéval kapcsolatban a gyártó és a hatóság kérése az a fogyasztókhoz, hogy ne fogyasszák el – írja az Origo a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján.

Képünk illusztráció, nem a visszahívással érintett Milka csokoládé látható rajta / Fotó: Igor Normann / Shutterstock

A visszahívással érintett Milka-termék adatai:

  • Termék megnevezése: Milka Caramel
  • Kiszerelés: 100 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.
  • Tételazonosító: OSV1252133
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.
  • Tételazonosító: OSV1252141

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.

A hatóság fogyasztókhoz szóló kérése, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

A Milka termékei is érintettek a kakaó piaci árának jelentős drágulásával összefüggő, úgynevezett zsugorflációban, amely azt a takarja, hogy egy termék változatlan fogyasztói áron, de a korábbi kiszereléséhez képest kisebb mennyiségben vagy tömegben kerül forgalomba. Ennek a Milka márkára vonatkozó részleteit ebben a cikkben mutattuk be a Világgazdaság oldalán.

