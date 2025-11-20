Puha karamellben műanyag – baj van a Milka csokival, nézzük meg, milyet vettünk
A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100 g táblás csokoládétermék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyagdarabok) lehetséges előfordulása miatt. A visszahívással érintett Milka csokoládéval kapcsolatban a gyártó és a hatóság kérése az a fogyasztókhoz, hogy ne fogyasszák el – írja az Origo a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján.
A visszahívással érintett Milka-termék adatai:
- Termék megnevezése: Milka Caramel
- Kiszerelés: 100 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.
- Tételazonosító: OSV1252133
- Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.
- Tételazonosító: OSV1252141
Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.
Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.
A hatóság fogyasztókhoz szóló kérése, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el!
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
