Puha karamellben műanyag – baj van a Milka csokival, nézzük meg, milyet vettünk

A Mondelez Hungária Kft. az általuk forgalmazott Milka Caramel 100 g táblás csokoládétermék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegen anyag (műanyagdarabok) lehetséges előfordulása miatt. A visszahívással érintett Milka csokoládéval kapcsolatban a gyártó és a hatóság kérése az a fogyasztókhoz, hogy ne fogyasszák el – írja az Origo a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása alapján.

A visszahívással érintett Milka-termék adatai:

Termék megnevezése: Milka Caramel

Kiszerelés: 100 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.

Tételazonosító: OSV1252133

Minőségmegőrzési idő: 2026. 02. 20.

Tételazonosító: OSV1252141

Forgalmazó: Mondelez Hungária Kft.

Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.

A hatóság fogyasztókhoz szóló kérése, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, ne fogyasszák el!

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

