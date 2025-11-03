Őszi adócsomag: máris módosult egy fontos tétel, előrehoznák a felfüggesztés eltörlését – azonnal levelet írtak a kormánynak

Mint írták, a konzultációt azt teszi indokolttá, hogy míg a korábbi, október 2-i őszi adócsomag-tervezet még a reklámadó további egy évre való felfüggesztését javasolta, addig az október 14-i módosításban már csak fél éves időtávlatban határozza meg azt. Azaz a 2019. július elsejétől, csaknem hat és fél éve érvényes 0 százalékos adókulcs csak 2026. június 30-ig maradna érvényben.

Reklámadó: a Reklámszövetség a felfüggesztés meghosszabbítását kéri / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. Mint kiemelték, a Reklámszövetség a javaslatát a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően a módosító indítványt benyújtó miniszterelnök-helyettesnek, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte.

A Magyar Reklámszövetség a kormányzati döntéshozókkal az előző években folytatott produktív egyeztetései alapján bízik abban, hogy a 2026. évi módosító adócsomag tervezet részeként a végleges javaslatban a reklámadó legalább további teljes egy évre felfüggesztésre, később pedig végérvényesen kivezetésre kerül

- írták.

A közlemény kiemelte, hogy erre az érintett több ezer hazai és Magyarországon működő kommunikációs iparági szereplő - hirdető vállalkozások, médiumok, reklám- és egyéb kommunikációs ügynökségek - érdekében; de elsősorban a fogyasztók és az egész hazai gazdasági potenciál fenntartása, erősítése miatt lenne szükség.

Itt van az őszi adócsomag– belenyúl az szja-szabályokba a kormány

Számos könnyítést kapnak azok édesanyák, akik október elsejétől szja-mentessé váltak – közölte Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a minisztériumban tartott háttérbeszélgetésen. Jelezte, hogy két adócsomagot dolgoz ki idén ősszel a kormány, az első része kerül ki társadalmi egyeztetésre. A másik adócsomag, amely konkrét adócsökkentéseket tartalmaz, november elején jelentik be.

Gerlaki Bence felhívta a figyelmet arra, hogy október elsején életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége , az adóelőleg-nyilatkozatokat az édesanyák már elkezdhették benyújtani. Ennek két módja van, szerinte az egyszerűbb, hogy papíralapon a munkáltatójuknak jelzik, akik jogosultak rá. Ez a formanyomtatvány a NAV honlapján is elérhető, ugyanakkor az adóhatóság az összes munkáltatónak küld tájékoztatót a cégkapura, hogy minél könnyebben hozzájussanak. Másrészről akinek DÁP-ja vagy ügyfélkapu plusza van, az online is megteheti ezt.