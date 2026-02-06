Bejelentették a svédek: jön a Gripen utódja, mérföldkőhöz ért az új csúcsvadászgép fejlesztése – Magyarország nagyon figyel

Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzáette, hogy az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.

Már keresi a Gripen vadászgépek utódját Svédország / Fotó: Jaime Saldarriaga / AFP

A fejlesztés egy, a svéd kormány által finanszírozott projekt része, amely 2024-ben indult és 2029-ig tart. Célja, hogy segítse a kormányt abban, hogy 2030-ban döntsön a Gripen vadászgép utódjáról. A svéd kormány három lehetőséget vázolt fel:

önálló projekt,

nemzetközi együttműködés és

külföldi eszköz vásárlása (ez a legkevésbé valószínű).

A koncepció kidolgozásában körülbelül 270 szakember vett részt, akik 50 K+F projekten dolgoztak, többek között olyan kulcsterületeket, mint az alacsony észlelhetőség, a legénységgel ellátott és legénység nélküli rendszerek magas szintű autonómiája, valamint az erős elektronikus hadviselési képességek megteremtése.

Nilsson elmondta, hogy a Saab az úgynevezett robusztus alacsony észlelhetőségű technológiák fejlesztésén dolgozik. Ez lehetővé tenné az alacsony észlelhetőségű technológiák alkalmazását, amelyek hagyományosan nehezen karbantarthatók a svéd légierő operatív koncepciójában. Ez azt jelenti, hogy a repülőgépeket szétszórt műveletekben lehetne üzemeltetni, és speciális eszközök nélkül lehetne használni az aszfaltkifutópályákat.

A Saab a fejlesztési program során megőrzi a Gripen vadászgépek egyik legfontosabb jellemzőjét, vagyis a funkciókat a repülés szempontjából kritikus funkcióktól elválasztó, két részből álló szoftverkonfigurációt. A vállalat szerint ez a jellemző lehetővé teszi a repülőgépek gyorsabb fejlesztését.

Per Nilsson kiemelte, hogy azt még túl korai lenne megmondani, hogy a program eredményeként létrejövő csúcsvadászgép mikorra lesz szolgálatkész és bevethető.

Két éve bővült hazánk Gripen vadászgépeinek száma

Összesen 18 darab, korszerű Gripen védi Magyarország és a NATO-szövetséges országok légterét. 2024 elején a budapesti svéd-magyar miniszterelnöki csúcson aláírt szerződések szerint még hosszú ideig számíthat a magyar légierő a 18 darabra bővülő, folyamatosan korszerűsödő JAS–39 C/D Gripenek képességeire – írta akkor a Magyar Nemzet.