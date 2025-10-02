Pénz után könnyítés: itt van az őszi adócsomag, ennek sokan fognak örülni – belenyúl az szja-szabályokba a kormány

A mai nap folyamán kikerül társadalmi egyeztetésre az őszi adócsomag első része – jelentette be Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára. Jelezte, hogy két adócsomagot dolgoz ki idén ősszel a kormány, az első része kerül ki társadalmi egyeztetésre. A másik adócsomag, amely konkrét adócsökkentéseket tartalmaz, november elején jelentik be.

Itt van az őszi adócsomag: belenyúl az szja-szabályokba a kormány / Fotó: Kocsis Zoltán

Őszi adócsomag: belenyúl az szja-szabályokba a kormány

Gerlaki Bence felhívta a figyelmet arra, hogy október elsején életbe lépett a háromgyermekes anyák szja-mentessége , az adóelőleg-nyilatkozatokat az édesanyák már elkezdhették benyújtani. Ennek két módja van, szerinte az egyszerűbb, hogy papíralapon a munkáltatójuknak jelzik, akik jogosultak rá. Ez a formanyomtatvány a NAV honlapján is elérhető, ugyanakkor az adóhatóság az összes munkáltatónak küld tájékoztatót a cégkapura, hogy minél könnyebben hozzájussanak. Másrészről akinek DÁP-ja vagy ügyfélkapu plusza van, az online is megteheti ezt.

A NAV előre felkészült, minden információt feltüntet, amellyel rendelkezik

– tudatta az államtitkár, hozzátéve, hogy az októberi bérüket az érintett édesanyák már novemberben könnyen megkaphatják.

Szintén könnyebbséget jelenthet, hogy folytatólagos nyilatkozatot vezetnek be, aki tesz egy ilyen nyilatkozatot, az élete végéig élvezheti a mentességet.

Így a háromgyermekes édesanyáknak, ha most nyilatkoznak, akkor feltehetően ezzel többet már nem kell foglalkozniuk. Emellett két-háromezer édesanyát érint az a változtatás, hogy január elsejéig megvizsgálják, hogy a 30. életévüket betöltötték-e, ha nem, akkor szja-mentes lesz a teljes évben. Ezenfelül az szja-törvényben tesznek egy olyan kedvezményt, amely kimondja, hogy a banki csalások esetén a károsultakat az adófizetési kötelezettség alól mentesítik.

Nem büntetik tovább a készpénzes vállalatokat

A vállalkozásoknak is tesznek kedvezményeket, aki elektronikus számlapénzzel rendelkezik, azt nem fogják büntetni, ez nem lesz adóalap-növelő tétel.

Ahhoz, hogy a gazdaság fehérítése terén elért szép eredményeket megtartsuk, és az uniós átlag alatt maradjon az áfarés, bizonyos szabályokat meg kell lépnünk

– indokolta Gerlaki azt, hogy a jövőben jelenteni kell azt, ami az adózó részéről ténylegesen levonásban részesül. Ezzel pluszadatot kell megadni, de fontos, hogy ne okozzon pluszterhet, ezért a NAV fejleszt egy újabb megoldást. Így az adóbevételeket is tudják garantálni, másrészt az adminisztrációs terhek sem fognak emelkedni.

De szintén fontos módosítás érinti a lakáscseréket is. A jövőben az adózó dönthet arról, hogy a nagyobb értékű ingatlan veszik figyelembe lakáscsere során.

A reklámadó felfüggesztését egy évvel meghosszabbítja a kormány. Ezenfelül bevezetik az automatikus döntéshozatalt, erre akkor nyílik lehetőség, ha az adóhatóság számára minden adat rendelkezésre áll.