Vége: menekül Romániából a svéd autóipari multi, elárverezi az egész gyárát – nem bírta már tovább a körülményeket

Elárverezik a svéd autóipari és biztonságtechnikai cég, a Holmbergs Safety Systems romániai gyárát – írja az economedia.ro a felszámoló, a CITR közleménye alapján.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az északkelet-romániai Pascaniban található, 14 ezer négyzetméteres üzem szerelőcsarnokokból, raktárakból és egy irodaépületből áll. A kikiáltási ár 2,49 millió euró (hozzávetőleg 950 millió forint). A 2007-ben átadott gyár a Te-Rox Prod nevű román cég tulajdonában volt, a Holmbergs Safety Systems 2020-ban vásárolta meg.

Az üzemben biztonsági öveket, gyereküléseket és üléshuzatokat gyártottak. A felvásárlás évében a vállalatnak 550 alkalmazottja volt, és 70,785 millió lej (hozzávetőleg 5,3 milliárd forint) árbevétel mellett 3,827 millió lej (hozzávetőleg 287 millió forint) adózott eredményt ért el. 2024-re a dolgozók száma 370 alá csökkent, az árbevétel pedig 34,166 millió lejre (hozzávetőleg 2,6 milliárd forint) csökkent.

Tavaly a cég 4,930 millió lejes (hozzávetőleg 370 millió forint) veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya 10,797 millió lejre (hozzávetőleg 810 millió forint) emelkedett. A svéd tulajdonos az idei év elején kezdeményezte a csődvédelmi eljárás megindítását, majd, lemondva a cég átszervezéséről, júniusban csődöt jelentett.

Korábban a Holmbergs Safety Systems a megugrott energiaárakkal, szállítási és bérköltségekkel indokolta a romániai leányvállalat pénzügyi problémáit. A CITR felszámolási jelentése szerint a csődhöz nagyban hozzájárult, hogy a vállalat egyik legnagyobb, franciaországi ügyfele fizetésképtelenné vált. Az 1938-ban alapított Holmbergs Safety Systemsnek Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában vannak még gyárai.