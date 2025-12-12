Deviza
EUR/HUF385.36 +0.62% USD/HUF328.19 +0.62% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.37 +0.45% PLN/HUF91.21 +0.65% RON/HUF75.67 +0.61% CZK/HUF15.87 +0.29% EUR/HUF385.36 +0.62% USD/HUF328.19 +0.62% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.37 +0.45% PLN/HUF91.21 +0.65% RON/HUF75.67 +0.61% CZK/HUF15.87 +0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,607.58 +0.36% MTELEKOM1,770 +1.26% MOL2,940 +0.07% OTP34,400 +0.23% RICHTER9,710 +0.83% OPUS557 +0.18% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.3% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,044.35 -0.11% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,396.35 -0.5% BUX109,607.58 +0.36% MTELEKOM1,770 +1.26% MOL2,940 +0.07% OTP34,400 +0.23% RICHTER9,710 +0.83% OPUS557 +0.18% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.3% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,044.35 -0.11% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,396.35 -0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Románia
gyár

Vége: menekül Romániából a svéd autóipari multi, elárverezi az egész gyárát – nem bírta már tovább a körülményeket

Elárverezik Pascaniban a svéd Holmbergs Safety Systems romániai gyárát 2,49 millió eurós (950 millió forintos) kikiáltási áron. A csődöt a magas energiaárak és egy francia ügyfél fizetésképtelensége okozta.
VG/MTI
2025.12.12, 18:55
Frissítve: 2025.12.12, 19:31

Elárverezik a svéd autóipari és biztonságtechnikai cég, a Holmbergs Safety Systems romániai gyárát – írja az economedia.ro a felszámoló, a CITR közleménye alapján.

Daily Life In Bucharest Vége: menekül Romániából a svéd autóipari multi, elárverezi az egész gyárát – nem bírta már tovább a körülményeket Románia
Fotó: NurPhoto via AFP

Az északkelet-romániai Pascaniban található, 14 ezer négyzetméteres üzem szerelőcsarnokokból, raktárakból és egy irodaépületből áll. A kikiáltási ár 2,49 millió euró (hozzávetőleg 950 millió forint). A 2007-ben átadott gyár a Te-Rox Prod nevű román cég tulajdonában volt, a Holmbergs Safety Systems 2020-ban vásárolta meg.

Az üzemben biztonsági öveket, gyereküléseket és üléshuzatokat gyártottak. A felvásárlás évében a vállalatnak 550 alkalmazottja volt, és 70,785 millió lej (hozzávetőleg 5,3 milliárd forint) árbevétel mellett 3,827 millió lej (hozzávetőleg 287 millió forint) adózott eredményt ért el. 2024-re a dolgozók száma 370 alá csökkent, az árbevétel pedig 34,166 millió lejre (hozzávetőleg 2,6 milliárd forint) csökkent.

Tavaly a cég 4,930 millió lejes (hozzávetőleg 370 millió forint) veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya 10,797 millió lejre (hozzávetőleg 810 millió forint) emelkedett. A svéd tulajdonos az idei év elején kezdeményezte a csődvédelmi eljárás megindítását, majd, lemondva a cég átszervezéséről, júniusban csődöt jelentett. 

Korábban a Holmbergs Safety Systems a megugrott energiaárakkal, szállítási és bérköltségekkel indokolta a romániai leányvállalat pénzügyi problémáit. A CITR felszámolási jelentése szerint a csődhöz nagyban hozzájárult, hogy a vállalat egyik legnagyobb, franciaországi ügyfele fizetésképtelenné vált. Az 1938-ban alapított Holmbergs Safety Systemsnek Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában vannak még gyárai.

Már a Dacia sem menti meg: óriási bajban a román autóipar – egymást érik a leépítések és az üzembezárások

Románia autóipara történetének egyik legnagyobb átalakulását éli. A több száz elbocsátás, a fejlesztési központok bezárása és a munkaerő számának folyamatos csökkenése jelzi, hogy az iparág nehéz időszakban van. A román autóiparra nemcsak a technológiai váltás, hanem a globális gazdasági nyomás is erőteljes hatással van. A jövőben további leépítések és szerkezeti változások várhatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu