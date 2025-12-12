„Nagyon bizakodók vagyunk, a tagságtól eddig azt a visszajelzést kaptuk, hogy szépen beindult a kiskereskedelmi forgalom” – ezt mondta a Világgazdaságnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke a karácsonyi szezon eddigi tapasztalatairól. Hozzátette, a Mikulás is pozitív eredménnyel zárult, és ezt várják a karácsonytól is.

Dörzsölik a tenyerüket a kereskedők: a magyarok szórják a pénzüket az idén karácsonykor – de az elemző azonnal lehűtötte a kedélyeket / Fotó: Raketir / Shutterstock

Karácsony: továbbra is óvatosan vásárolunk

Az ünnepek előtti pár hét mindig az egyik legintenzívebb és legerősebb időszak a hazai kiskereskedelemben. A forgalom ilyenkor látványosan megugrik, a korábbi hónapok teljesítményéhez képest akár 200-300 milliárd forinttal is nagyobb, mint novemberben. Ugyanakkor tavaly is jól indult a karácsonyi szezon, és a szakma is bizakodott, ám végül csalódást okozott, ugyanis a kiskereskedelmi forgalom 2024 decemberében mindössze 0,1 százalékkal nőtt éves alapon, havi bázison pedig 1,2 százalékkal csökkent. A vártnál gyengébb számokat a Nemzetgazdasági Minisztérium a hosszúra nyúlt ünnepi időszakkal és a kevesebb munkanappal magyarázta.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra figyelmeztetett, hogy továbbra is óvatosság jellemzi a lakosság vásárlási szokásait. Szerinte nehéz megbecsülni, hogy mennyire lesz erős az év vége a hazai boltok forgalmában, de a Központi Statisztikai Hivatal utolsó, októberi adataiból lehet következtetéseket levonni. Például a tartós fogyasztási cikkek forgalma nőtt, ami arra utalhat, hogy a lakosság nem akarta kivárni a novemberi Black Friday-időszakot.

Ez nem jó jel novemberre és decemberre vonatkozóan, ha már előrehozták, nem biztos, hogy akkora boom lesz

– vélekedett az elemző. Szintén óvatosságra ad okot, hogy novemberben nem nagyon voltak 30 százalékos leárazások és olyan akciók, mint a korábbi években. „Látszik, hogy a vállalatok ki vannak feszítve, nem nagyon akarnak akciózni, legfeljebb készletkisöprések vannak. Tartok attól, hogy nem lesz annyira erős ez a november, december, mint amennyire ezt gondoljuk” – mondta, majd arra is emlékeztetett, hogy az előző hónapokban már életbe léptek a kormányzat jóléti intézkedései, sőt, szeptemberben volt egy nagyobb kifizetés a lakossági állampapírokból, mégsem élénkült meg a kiskereskedelem.

Decemberre tolódhattak át az akciózások, jön az év végi hajrá

A lakosság óvatoskodása a szakma szerint is érződik, Neubauer Katalin megfogalmazása szerint a varázsszó továbbra is az ár-érték arány, a vásárlók ugyanis az ár-érték arányban legmegfelelőbb terméket keresik. Ez persze az ünnepek felé közeledve rendre megváltozik.

A következő, az ezüst és arany vasárnap közötti hét lesz a legintenzívebb, akkor már nem annyira az ár-érték arány lesz legfontosabb, hanem az, hogy az utolsó pillanatban megvásárolják a karácsonyi ajándékokat

– mondta a szakember.