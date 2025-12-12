Dörzsölik a tenyerüket a kereskedők: a magyarok szórják a pénzüket az idén karácsonykor – de az elemző azonnal lehűtötte a kedélyeket
„Nagyon bizakodók vagyunk, a tagságtól eddig azt a visszajelzést kaptuk, hogy szépen beindult a kiskereskedelmi forgalom” – ezt mondta a Világgazdaságnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elnöke a karácsonyi szezon eddigi tapasztalatairól. Hozzátette, a Mikulás is pozitív eredménnyel zárult, és ezt várják a karácsonytól is.
Karácsony: továbbra is óvatosan vásárolunk
Az ünnepek előtti pár hét mindig az egyik legintenzívebb és legerősebb időszak a hazai kiskereskedelemben. A forgalom ilyenkor látványosan megugrik, a korábbi hónapok teljesítményéhez képest akár 200-300 milliárd forinttal is nagyobb, mint novemberben. Ugyanakkor tavaly is jól indult a karácsonyi szezon, és a szakma is bizakodott, ám végül csalódást okozott, ugyanis a kiskereskedelmi forgalom 2024 decemberében mindössze 0,1 százalékkal nőtt éves alapon, havi bázison pedig 1,2 százalékkal csökkent. A vártnál gyengébb számokat a Nemzetgazdasági Minisztérium a hosszúra nyúlt ünnepi időszakkal és a kevesebb munkanappal magyarázta.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra figyelmeztetett, hogy továbbra is óvatosság jellemzi a lakosság vásárlási szokásait. Szerinte nehéz megbecsülni, hogy mennyire lesz erős az év vége a hazai boltok forgalmában, de a Központi Statisztikai Hivatal utolsó, októberi adataiból lehet következtetéseket levonni. Például a tartós fogyasztási cikkek forgalma nőtt, ami arra utalhat, hogy a lakosság nem akarta kivárni a novemberi Black Friday-időszakot.
Ez nem jó jel novemberre és decemberre vonatkozóan, ha már előrehozták, nem biztos, hogy akkora boom lesz
– vélekedett az elemző. Szintén óvatosságra ad okot, hogy novemberben nem nagyon voltak 30 százalékos leárazások és olyan akciók, mint a korábbi években. „Látszik, hogy a vállalatok ki vannak feszítve, nem nagyon akarnak akciózni, legfeljebb készletkisöprések vannak. Tartok attól, hogy nem lesz annyira erős ez a november, december, mint amennyire ezt gondoljuk” – mondta, majd arra is emlékeztetett, hogy az előző hónapokban már életbe léptek a kormányzat jóléti intézkedései, sőt, szeptemberben volt egy nagyobb kifizetés a lakossági állampapírokból, mégsem élénkült meg a kiskereskedelem.
Decemberre tolódhattak át az akciózások, jön az év végi hajrá
A lakosság óvatoskodása a szakma szerint is érződik, Neubauer Katalin megfogalmazása szerint a varázsszó továbbra is az ár-érték arány, a vásárlók ugyanis az ár-érték arányban legmegfelelőbb terméket keresik. Ez persze az ünnepek felé közeledve rendre megváltozik.
A következő, az ezüst és arany vasárnap közötti hét lesz a legintenzívebb, akkor már nem annyira az ár-érték arány lesz legfontosabb, hanem az, hogy az utolsó pillanatban megvásárolják a karácsonyi ajándékokat
– mondta a szakember.
Bár korábban a Black Friday miatt november volt az akciók és leértékelések hónapja, most azonban látják, hogy novemberben inkább az interneten tájékozódtak az emberek, és áttolódtak decemberre az akciózások.
Érkezik a pénzeső a magyarokra 2026-ban, ami tovább lendíthet a fogyasztáson
A jövő év igazán erősnek ígérkezik a fogyasztás szempontjából. A kormány 1500-1600 milliárd forint pluszforrást juttat a háztartásoknak a különböző jóléti intézkedéseken keresztül, ami garantálja, hogy jövőre is a GDP-növekedés legfontosabb támasza a fogyasztás legyen. Virovácz Péter úgy látja, jövőre tovább javulhat a fogyasztói bizalom, amit szerinte két dolog segíthet:
- a kormányzati kifizetések, mint például a fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj vagy a kétgyermekes anyák szja-mentessége, illetve
- az infláció további mérséklődése, akár egy 2 százalék alatti érték, amire komoly az esély jövő év elején.
Az más kérdés, hogy ebből az érzékelt infláció mekkora lesz, ez az, ami még mindig magasan van, és érdemben visszafogja a lakosság költekezését.
Alapesetben arra számítunk, hogy a kiskereskedelmi forgalom azt hozza jövőre, mint az elmúlt években, talán egy kicsit dinamikusabban
– mondta az ING Bank elemzője, aki hangsúlyozta, hogy ehhez kell az is, hogy az infláció valóban mérséklődjön, és akkor el tudja képzelni, hogy tartósabb, dinamikus növekedés jöjjön. Egyébként visszafogottan optimista, ezt jelzi a 2,3 százalékos GDP-növekedési előrejelzése is. Bár az is lehet, hogy pont a jövő év lesz az az év, amikorra eljutunk oda, hogy annyira pesszimista mindenki az elmúlt három év miatt, hogy végül 2026 hozza el a pozitív meglepetést.