Új online reklámfelület robban be a magyar piacra: mindenféle hirdetést elérünk egy helyen
Határokon átnyúló szolgáltatásokkal kívánja bővíteni online apróhirdetési portfólióját a CEE Classifieds , melynek induló befektetései közé tartozik az ingatlanpiac területén az Ingatlanbazár, az Otthontérkép és az Ingatlantájoló weboldal, míg az álláspiac területén a Jobinfo állásportál.
A CEE Classifieds egy olyan online apróhirdetési portfólió építésén dolgozik, amely a négy fő tematikus apróhirdetési vertikumban (ingatlan, állás, mobilitás, általános) építi ki pozícióit. A fejlesztések során az egyes platformok értékajánlatait technológiailag fejlett elemekkel tervezi kibővíteni a CEE Classifieds, így a tervek között szerepel kiegészítő szolgáltatások nyújtása, valamint mesterséges intelligencia használata is.
Több témában is hirdethetünk a CEE Classifieds felületén
- Ingatlan-apróhirdetések: egy több portálból álló, digitális ingatlanokra fókuszáló apróhirdetési oldalegyüttes (Otthonterkep.hu, Ingatlantajolo.hu, Raktar.info, Irodahaz.info, Otthontérkép Magazin, Ingatlanhirek.hu, Ingatlanbazar.hu), amely lefedi a teljes lakossági és üzleti hirdetési spektrumot. Látogatottsági adatok és főbb statisztikák: havi több, mint 5 millió oldalmegtekintés, havonta átlagosan több mint 900 ezer felhasználó és több mint 150 ezer ingatlanhirdetés
- Állás-apróhirdetések: több mint 20 éves álláshirdető és állásaggregátoroldal, amelyet havonta több mint 20 ezer álláskereső használ. A platform saját fejlesztésű keresőmotort és hirdetéskiszolgáló rendszert használ. 2023–2024 során átfogó és teljes körű technológiai megújításon esett át, amely modernizálta a teljes technológiai infrastruktúrát.
Mesterséges intelligencia, home office, e-mailezés megszűnése – forradalmi átalakulás küszöbén állhatnak a munkahelyek
Értékláncot integrál az új oldal
Arany Bence, a CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója elmondta:
A digitális ökoszisztéma felértékelődése lehetőséget teremt számunkra, hogy az értékláncot integrálva valós értéket teremtsünk a hazai és regionális piacokon. Ennek fényében keresem azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek illeszkednek a CEE Classifieds közép- és hosszú távú stratégiájába.
– közölte A CEE Classifieds alapítója és vezérigazgatója, Arany Bence.
A közgazdász végzettségű szakember a tanulmányait az ELTE-n, a Közép-európai Egyetemen, a Mathias Corvinus Collegiumban majd a Cambridge-i Egyetemen végezte. A szakember digitális és befektetői területen aktív, társtulajdonosa a Mindset Pszichológiának, amely pszichológiai tanácsadó központ és egyben online szaklap. Szakmai tapasztalatát többek között a Cambridge Capital Group angyalbefektetői kör és a Trilantic Europe befektetési elemzőjeként szerezte. Célja, hogy a CEE Classifieds portfólióját tovább építse a digitális gazdaság értékláncán.