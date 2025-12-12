Deviza
Visszafogott nappal zárta a hetet a BÉT, nyugaton sem volt kirobbanó a hangulat

A hazai parkett nagyjaiból hiányzott a nafta a pénteki kereskedésben. A BÉT blue chipjei közül a Magyar Telekomnak volt a legerősebb napja.
Mészáros Gergő
2025.12.12, 17:08
Frissítve: 2025.12.12, 17:18

Gyenge, de emelkedést mutató nappal zárta a hetet a BÉT, a pesti parkett nagyjaiból szinte egységesen hiányzott a lendület a hét utolsó kereskedési napján. A BUX index 0,36 százalékkal, 109 607 pontig emelkedett a nap végére, a parkett forgalma átlag alatti, 11,4 milliárd forint volt.

Az átütő lendületnek híján volt a BÉT a hét utolsó kereskedési napján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság 

Az OTP 0,23 százalékkal, 34 400 forintig, a Mol 0,07 százalékkal, 2940 forintig, a Richter 0,83 százalékkal, 9710 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,26 zsázalékkal, 1770 forintig emelkedett a nap végére.

A nyugat-európai tőzsdéken vegyes a kép, a német DAX és a francia CAC minimális pluszban jár a magyar zárás idején, a brit FTSE viszont 0,3 százalékos gödörben találta magát ez idő tájt. Az átfogó Euro Stoxx 50 0,1 százalékos értékvesztésben van. Az amerikai tőzsde sem kezdett túl szépen, a Nasdaq 1,1, az S&P 500 pedig 0,6 százalékot esett a nyitás után másfél órával, a Dow Jones ugyanott jár, ahol kezdte a napot.

A forint gyenge nappal zárja a hetet

A forintnak nem volt túl erős napja, mindkét fontosabb fronton értékvesztéssel zárja a hetet a hazai deviza. Az euróval szemben 0,6 százalékos a napi mínusz, 382,6-ről 385,0-ig gyengült a magyar pénz az esti órákra. 

A dollárral szemben sem brillírozott az arany, a reggeli 326 környéki árfolyamról 328,2-ig gyengült a jegyzés a magyar tőzsdezárás idejére, ez szintén 0,6 százalék körüli napi lejtmenetnek felel meg.

