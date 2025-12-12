Visszafogott nappal zárta a hetet a BÉT, nyugaton sem volt kirobbanó a hangulat

Gyenge, de emelkedést mutató nappal zárta a hetet a BÉT, a pesti parkett nagyjaiból szinte egységesen hiányzott a lendület a hét utolsó kereskedési napján. A BUX index 0,36 százalékkal, 109 607 pontig emelkedett a nap végére, a parkett forgalma átlag alatti, 11,4 milliárd forint volt.

Az átütő lendületnek híján volt a BÉT a hét utolsó kereskedési napján / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP 0,23 százalékkal, 34 400 forintig, a Mol 0,07 százalékkal, 2940 forintig, a Richter 0,83 százalékkal, 9710 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,26 zsázalékkal, 1770 forintig emelkedett a nap végére.