Deviza
EUR/HUF385.36 +0.62% USD/HUF327.98 +0.56% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.2 +0.41% PLN/HUF91.2 +0.64% RON/HUF75.69 +0.64% CZK/HUF15.87 +0.26% EUR/HUF385.36 +0.62% USD/HUF327.98 +0.56% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.2 +0.41% PLN/HUF91.2 +0.64% RON/HUF75.69 +0.64% CZK/HUF15.87 +0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,607.58 +0.36% MTELEKOM1,770 +1.26% MOL2,940 +0.07% OTP34,400 +0.23% RICHTER9,710 +0.83% OPUS557 +0.18% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.3% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,044.35 -0.11% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,396.35 -0.5% BUX109,607.58 +0.36% MTELEKOM1,770 +1.26% MOL2,940 +0.07% OTP34,400 +0.23% RICHTER9,710 +0.83% OPUS557 +0.18% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.3% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,044.35 -0.11% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,396.35 -0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
munkaerőpiac
fed
infláció

Infláció, munkaerőpiac, kamatdöntések: ezek mozgathatják a gazdasági kilátásokat

A vártnál alacsonyabb magyar inflációt követően az uniós munkaerőpiaci adatok, a Fed friss kamatvágása nyomán érkező jegybanki döntések, valamint az eurózónás és amerikai inflációs mutatók együttesen alakíthatják a következő időszak gazdasági kilátásait.
Werderits Ivett
2025.12.12., 17:19

December 9-én, kedden a Központi Statisztikai Hivatal közzétette a hazai fogyasztói árindexről szóló adatokat. Éves alapon 3,8 százalékos volt a magyar fogyasztói árindex, ami azt mutatja, hogy az árak ennyivel voltak magasabbak az egy évvel korábbi szinthez képest. Ez az érték alacsonyabb a várakozásoknál és az előző havinál is, így jól látható, hogy az infláció lassuló pályán halad. A mérséklődő drágulás azt jelzi, hogy a gazdaságban enyhül az árnyomás, és közelebb kerülünk a stabilabb, kiszámíthatóbb árkörnyezethez. 

 

A Fed csökkentett 

A Federal Reserve december 10-én 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntést az indokolta, hogy az amerikai gazdaság növekedése lassul, a munkaerőpiac enyhül, miközben az infláció közeledik a 2 százalékos célhoz. Ez a lépés azért fontos, mert olcsóbbá teheti a hitelfelvételt, és támogatja a gazdasági aktivitást. Emellett jelzi, hogy a Fed egy lazább monetáris irány felé mozdul, ami a globális piacokra is hat. 

A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése december 16-án várhatóan nem hoz változást az alapkamat 6,5 százalékos szintjében. Ennek oka elsősorban az MBH Bank elemzői szerint, hogy bár az infláció a toleranciasávba mérséklődött, az MNB ezzel még nem lehet elégedett, ugyanis az árrésstopok hatása nélkül ez még mindig nagyjából 5 százalék körüli inflációt jelentene.

Az Európai Központi Bank csütörtökön érkező kamatdöntésétől az elemzők azt várják, hogy nem változtatnak a jelenlegi irányadó kamatszinteken, mivel az infláció és a gazdasági kilátások továbbra is óvatos, kiegyensúlyozott monetáris politikát indokolnak. Ez a döntés számunkra is fontos lesz, mert erősen befolyásolja az euró árfolyamát és a hitelköltségeket az eurózóna gazdaságában. 

A munkaerőpiac alakulása az Egyesült Államokban

December 16-án megkapjuk az amerikai munkanélküliségi ráta adatait. A kormányzati leállás miatt a december elejére várt makroadatok jókora késéssel kerülnek publikálásra. Várható, hogy az USA munkanélküliségi rátája enyhén emelkedik, vagy stabil marad a legutóbbi hónapokhoz képest. Bár a munkaerőpiac továbbra is viszonylag erősnek számít, a lassuló gazdasági növekedés és a foglalkoztatási dinamika miatt néhány elemző óvatos emelkedést jelez előre. 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
munkaerőpiac

Infláció, munkaerőpiac, kamatdöntések: ezek mozgathatják a gazdasági kilátásokat

A magyar infláció alacsonyabb a vártnál.
4 perc
Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Történelmi pillanat: megérkezett Magyarországra az utolsó német szupertank, mostantól teljes a harckocsiflotta – összeállt egy fotóra az összes Leopard

Teljes a flotta – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Legördült az utolsó Leopard is.
5 perc
csg

Hadiipari szuperhatalmat építene a cseh milliárdos – ehhez Babisnak is lesz egy-két szava

A harminchárom éves cseh milliárdos Európa védelmi óriását akarja létrehozni. Michal Strnad azt mondta, további felvásárlásokat fontolgat, miután cégének az orosz–ukrán háború miatt megugrottak az eladásai.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu