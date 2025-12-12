Infláció, munkaerőpiac, kamatdöntések: ezek mozgathatják a gazdasági kilátásokat

December 9-én, kedden a Központi Statisztikai Hivatal közzétette a hazai fogyasztói árindexről szóló adatokat. Éves alapon 3,8 százalékos volt a magyar fogyasztói árindex, ami azt mutatja, hogy az árak ennyivel voltak magasabbak az egy évvel korábbi szinthez képest. Ez az érték alacsonyabb a várakozásoknál és az előző havinál is, így jól látható, hogy az infláció lassuló pályán halad. A mérséklődő drágulás azt jelzi, hogy a gazdaságban enyhül az árnyomás, és közelebb kerülünk a stabilabb, kiszámíthatóbb árkörnyezethez.

A Fed csökkentett

A Federal Reserve december 10-én 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot. A döntést az indokolta, hogy az amerikai gazdaság növekedése lassul, a munkaerőpiac enyhül, miközben az infláció közeledik a 2 százalékos célhoz. Ez a lépés azért fontos, mert olcsóbbá teheti a hitelfelvételt, és támogatja a gazdasági aktivitást. Emellett jelzi, hogy a Fed egy lazább monetáris irány felé mozdul, ami a globális piacokra is hat.

A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése december 16-án várhatóan nem hoz változást az alapkamat 6,5 százalékos szintjében. Ennek oka elsősorban az MBH Bank elemzői szerint, hogy bár az infláció a toleranciasávba mérséklődött, az MNB ezzel még nem lehet elégedett, ugyanis az árrésstopok hatása nélkül ez még mindig nagyjából 5 százalék körüli inflációt jelentene.

Az Európai Központi Bank csütörtökön érkező kamatdöntésétől az elemzők azt várják, hogy nem változtatnak a jelenlegi irányadó kamatszinteken, mivel az infláció és a gazdasági kilátások továbbra is óvatos, kiegyensúlyozott monetáris politikát indokolnak. Ez a döntés számunkra is fontos lesz, mert erősen befolyásolja az euró árfolyamát és a hitelköltségeket az eurózóna gazdaságában.

A munkaerőpiac alakulása az Egyesült Államokban

December 16-án megkapjuk az amerikai munkanélküliségi ráta adatait. A kormányzati leállás miatt a december elejére várt makroadatok jókora késéssel kerülnek publikálásra. Várható, hogy az USA munkanélküliségi rátája enyhén emelkedik, vagy stabil marad a legutóbbi hónapokhoz képest. Bár a munkaerőpiac továbbra is viszonylag erősnek számít, a lassuló gazdasági növekedés és a foglalkoztatási dinamika miatt néhány elemző óvatos emelkedést jelez előre.