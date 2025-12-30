Kitapostuk a Strabagból - jelentette be Lázár János, elindultak az autók a keservesen kijavított autópályán

Véget érhet az M30-as autópálya kálváriája, miután a Strabag a Lázár János építési és közlekedési miniszter által megszabott határidőnél ugyan később, de mégiscsak végzett a javításokkal.

Újraindulhat a forgalom az M30-as autópályán / Fotó: Lázár János / Facebook

A tárcavezető Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta:

Megvédtük a magyar emberek érdekeit, kitapostuk a Strabagból a javítást, és már el is indulhattak az első autók az M30 kijavított szakaszán! Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Az autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát még 2021-ben adták át 180 milliárd forintos költségvetéssel, ám alig két és fél évvel később már le is kellett zárni egy részét, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott 2024. február végén. Azóta csak terelőutakon lehet ott közlekedni.

Októberre kellett volna a Strabagnak kijavítani az M30-as autópályát

Lázár János ezután idén februárban szabta meg a Strabag számára a határidőt a Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakasz kijavítására és a Strabag is ekkor kezdte meg a hírek szerint 4-5 milliárd forintba kerülő javítási munkálatokat. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek.

Ez járt le október végén, amikorra viszont nem végzett a cég, sőt, utólag azt állítják, hogy ezt a határidőt ők nem is vállalták.

December közepén már úgy tűnt, hogy át lehet adni a szakaszt a forgalomnak, miután a Strabag december 11-én készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat, majd december 16-án sor került a javítások műszaki átadás-átvételére a Strabag, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével.

Ám ekkor az osztrák építőipari vállalat nem volt hajlandó írásban garanciát vállalni arra, hogy ugyanez a hiba pár hónapon belül nem következik be újra. Ezért újabb két hetet csúszott az M30-as kérdéses szakaszának átadása, amire így csak kedden került sor.

Az ügy miatt Lázár János többször is kritizálta a Strabagot, és jelezte, hogy az osztrák vállalat nem számíthat sok jóra a közbeszerzéseken. Sőt, a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását is tárgyalják, amely kizárná a közbeszerzési eljárásból azon gazdasági szereplőt, amely az állami építési beruházással kapcsolatban súlyos szerződésszegést követett el, különösen, ha a jótállási kötelezettségét nem teljesítette határidőben.