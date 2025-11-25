Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.25 -0.5% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.42 +0.16% RON/HUF75.09 -0.07% CZK/HUF15.83 +0.1%
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.37% OTP33,680 +1.81% RICHTER9,800 +2.19% OPUS481 -2.08% ANY7,300 -2.19% AUTOWALLIS150 -2.67% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
Lázár János
Strabag
befektetés

Ezt nem láttuk jönni: Lázár megküldte végső üzenetét a Strabagnak – vége a régi világnak, „nem kell a külföldi"

Az építési és közlekedési miniszter tiszta vizet öntött a pohárba a törvénymódosítást illetően, amely már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne. Eszerint csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek.
VG
2025.11.25., 10:35
Fotó: Lázár János Facebook-oldala

„A jövőben nem az az elv, hogy egy visz mindent, hanem az az elv, hogy élni és élni hagyni” — nyilatkozta az építési és közlekedési miniszter a Patrióta Lázárinfón. 

strabag, lázár, jános, miniszter
Lázár János a Patrióta Lázárinfón is nyilatkozott a Strabaggal kapcsolatos kérdésekre / Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Lázár János tisztázta a Strabag-helyzetet

A miniszter kiemelte: 

Semmi szükség se a Strabagra, se más külföldi útépítőre, mikor vannak nagyon jó magyar útépítők. 

Elmondta, hogy mindenkinek lehetőséget kell adni, aki magyar vállalkozó, mert a vállalkozási szektorban az élni és élni hagyni elvét kell érvényesíteni. 

Ha valaki eddig úgy gondolta, hogy magyar vállalkozóként az általunk helyzetbe hozott magyaroktól hátrány éri, akkor nekik igazat kell adni, korrigálni kell, és a jövőben nem az az elv, hogy egy visz mindent, hanem az az elv, hogy élni és élni hagyni.

Súlyos előzmények szólnak az osztrák útépítő cég ellen

Tárgyalják a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását, amely kizárná a közbeszerzési eljárásból azon gazdasági szereplőt, amely az állami építési beruházással kapcsolatban súlyos szerződésszegést követett el, különösen, ha a jótállási kötelezettségét nem teljesítette határidőben.

Feltételekkel, de maradhatna a Strabag 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kemény feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást. Az osztrák építőipari vállalat maradhat hazánkban, de szigorú következményei lesznek, ha újra hibázik.

A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat

– jelentette ki Lázár János, miután a gazdasági bizottság hétfőn megtárgyalta az építési és közlekedési miniszter által beadott törvénymódosítást, amely már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek.

gyárbővítés

Amerikai óriásgyár Magyarországon: ez mérföldkő a magyar járműiparban – „Európa több piacát ki fogjuk szolgálni”

A projekt több mint kétszáz új munkahelyet teremt.
m100

Új autópályát jelentett be Lázár János, jönnek a 4 sávos autóutak is – pont a miniszter dobta kukába ezt korábban, Orbán Viktor most pontot tett az ügyre

A korábban leállított projekt helyett két új gyorsforgalmi fejlesztés indul, amelyek végleg bekötik a várost az országos hálózatba.
MILAB

A nagy AI-sztori: A magyar MI jövője – adat, tudás, szuverenitás

Hogyan lehet egy kis ország a saját adatainak és kutatóinak ura?

