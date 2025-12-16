Ilyen nincs: a Strabag az utolsó pillanatban beleköpött Lázár János levesébe, mégse adják át a magyar autópályát szerdán – "Nincs rá lehetőség"
Az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát – adta hírül teljesen váratlanul egy kedd esti közleményben az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ez totális negatív fordulatot jelent.
Alig néhány órával korábban írta meg a Világgazdaság, szintén Lázár János tárcájának bejelentése alapján, hogy hosszú kálváriát követően szerdán végre visszakaphatják a kettészakadt magyar autópályát a közlekedők, miután kedden megtörtént a helyszíni szemle.
Akkor hivatalosnak tűnt, hogy befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. Külön kitértek rá, hogy a javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, és megnyitható az érintett útszakasz.
Hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása és várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom a pályán.
Ebből most már biztosan nem lesz semmi.
Az ÉKM ugyanis újabb nyilatkozatot tett, és totális változásról számolt be.
Hihetetlen, ami történik, mégse adják át a magyar autópályát
Lázár János tárcája ugyan még az első keddi közleményben felhívta rá a figyelmet, hogy a kivitelező Strabag számára nem ér véget a felelősség, hiszen az utóellenőrzésről szóló monitoringterv részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell
- vizsgálnia,
- mérnie,
- ellenőriznie
- és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie.
A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti további mérésekre. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibákat a Strabag továbbra is köteles kijavítani.
Idáig azonban nem is jutott el az ügy, ugyanis pár óra leforgása alatt beállt a teljes negatív fordulat. Az ÉKM ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy
a Strabag nem vállal felelősséget a saját munkájáért.
Felidézték, hogy
- 2025. december 11-én az osztrák építőipari multi készre jelentette az M30-as autópályán végzett garanciális munkákat.
- Majd 2025. december 16-án sor került a javítások műszaki átadás-átvételére a Strabag, az Építési és Közlekedési Minisztérium és az autópályát üzemeltető MKIF Zrt. részvételével.
Ezek után viszont sajnálattal értesültek arról, hogy a Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkáért, így viszont
az MKIF Zrt.-nek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.
„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni” – szögezte le végül a minisztérium.
Tehát jelen állás szerint szerdán nem fogják visszaadni a forgalomnak a kettészakadt magyar autópályát, hiába van kész. Az osztrák cég ugyanis az utolsó pillanatban megmakacsolta magát, ki tudja, milyen okokból.
Mi történt az M30-as autópályával?
A magyar építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.
Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út
egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelőutakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.
Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén, amikorra viszont nem végzett a cég, sőt, utólag azt állítják, hogy ezt a határidőt ők nem is vállalták.
Azután az jelent meg a nyilvánosságban, hogy december 15-re most már biztosan véget ér a javítás. Ez be is következett, de mint látható, az utolsó pillanatban meghiúsult az M30-as autópálya átadása. Itt tart most a történet, és borítékolható: lesz még folytatás.