A Mol egy csapásra megnégyszerezi napenergia termelését, hatalmas bevásárlást hajtottak végre

Hatalmas üzletet jelentett be csütörtökön a Mol. A magyar olajóriás a adásvételi szerződést kötött a Polsolar Kft. megvásárlására, amely 5 teljesen működőképes naperőművet birtokol Mezőcsát közelében, Kelet-Magyarországon. Ezek a magyarországi „KÁT” kötelező átvételi tarifarendszerben működnek, 2048-ig érvényes engedélyekkel. Vastagon nyereséges projektről van szó, amely 38 millió dolláros éves EBITDA nyereségtermelési képességet bizonyított.

Napenergia: a Mol növeli jelenlétét a megújuló energiák területén, és most hatalmasat lépett előre Fotó: AFP

Az 5 naperőmű együttes kapacitása 304 MWp, és összesen elegendő villamos energiát termel mintegy 170 ezer magyar háztartás ellátásához – áll a közleményben, amelyet a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé a napi kereskedés zárása után. A bejelentés pénteken akár jelentős hatást gyakorolhat a Mol részvényeinek árfolyamára.

A mezőcsáti naperőmű park megvásárlása közel négyszeresére növeli a Csoport napenergia kapacitását, így fontos mérföldkő azon törekvésünkben, hogy növeljük megújuló energiaforrásokban való jelenlétünket. Ez összhangban van a MOL stratégiai »okos átmenet« megközelítésével, mivel amellett, hogy összhangban van alacsony szén-dioxid-kibocsátási terveinkkel, már az első naptól kezdve értéket teremt részvényeseink számára.

– idézi a közlemény Dr. Bacsa Györgyöt, a MOL Csoport stratégiai ügyvezető igazgatóját.

Napenergia és a Mol: forintban számolva százmilliárdnál is nagyobb összegről van szó, a kifizetés kisebb

Az elemzők a számolgatáshoz, miként kellene érintenie a részvényárfolyamot a hatalmas ügyletnek, még a következő információkat kapták a közleményben: