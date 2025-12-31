Fennakadások a One Magyarországnál, az appal és az ügyfélszolgálattal is gond volt – megszólalt a cég

Frissítés:

A hibát elhárították, „a one.hu és a One Hungary mobilapp újra elérhető. Türelmeteket köszönjük!"

Ez történt korábban:

„Kedves Ügyfeleink! Jelenleg fennakadás tapasztalható a one.hu és a One Hungary mobilalapp működésében, valamint jelenleg telefonos ügyfélszolgálatunk (1270, 1750) sem érhető el” – közölte a telekommunikációs cég a közösségi oldalán szerdán délután. „Technikusaink már dolgoznak a hiba elhárításán! A megoldásig szíves türelmeteket kérjük!” – tették hozzá. A mobilnet működik, és hívásokat is lehet indítani – osztották meg tapasztalataikat a Világgazdaság olvasói.

A one.hu a központi oldaluk, ahol az előfizetéseket lehet kezelni, vagy extra adatcsomagot, esetleg új készüléket is vásárolni, de a számlabefizetéseket is ezen a felületen végezhetik el az ügyfelek. Délután 3 óra előtt kicsivel egyébként már viszonylag gyorsan, szaggatás nélkül elérhető a weboldaluk, az ügyfélszolgálat menüpontra kattintva azonban „váratlan hiba történt” üzenet fogadja az embert.

Ingyen adták a mobilnetet

A One Magyarország díjmentes, korlátlan adatforgalmat biztosított előfizetőinek az ünnepekre. A rendkívüli akció

december 24. és 26. között tartott.

De nem csak a mobilinternet ingyenes, mert a szolgáltató 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas tévé-előfizetőjének

díjmentes hozzáférést biztosít a Canal+ Action csatorna kínálatához.

A One Magyarország azzal indokolta a lépést, hogy az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, a megbízható mobil- és internetszolgáltatások pedig nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.