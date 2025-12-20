Deviza
ünnep
One Magyarország
ingyenes
mobilnet
karácsony

Óriási karácsonyi bejelentést tett a One Magyarország: jön az ingyenes és korlátlan mobilnet – 1,7 millió előfizetőt érint

Más is díjmentes lesz, nem csak az internet. A One Magyarország SMS-ben értesíti azokat, akikre vonatkozik a rendkívüli akció.
Hecker Flórián
2025.12.20, 10:38
Frissítve: 2025.12.20, 10:59

Díjmentes, korlátlan adatforgalmat biztosít előfizetőinek az ünnepekre a One Magyarország – közölte a távközlési cég az MTI-vel szombaton.

One Magyarország
One Magyarország: bejelentették az ingyenes mobilnetet karácsonyra / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A közleményben az olvasható, hogy

  • díjmentes,
  • korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország
  • több mint 1,7 millió ügyfelének.

One Magyarország: bejelentették az ingyenes mobilnetet

A társaság azt is közölte, hogy a rendkívüli akció 

december 24. és 26. között tart.

Azoknak a lakossági és vállalati mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek biztosít díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatforgalmat, és nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet.

Mint írták, ez a változás több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató sms-ben is értesít.

De nem csak a mobilinternet lesz ingyenes, mert emellett a szolgáltató 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas tévé-előfizetőjének

díjmentes hozzáférést biztosít a Canal+ Action csatorna kínálatához.

A One Magyarország azzal indokolta a lépést, hogy az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, a megbízható mobil- és internetszolgáltatások pedig nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.

Ide tartozik, hogy a napokban egy másik ingyenes szolgáltatás is megjelent a távközlési piacon, ebbe a One mellett a Telekom és a Yettel is beszáll.

A kiskorúak online térben való hatékony védelmében ugyanis január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország szolgáltatóknál

ingyenesen elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.

A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta.

Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára.

A részletekről az alábbi cikkben írtunk.

