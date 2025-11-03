Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat

A One Magyarország a 4iG csoport vezetékes és mobil szolgáltatásait egyesíti a DIGI, a Vodafone, az AH Média és az Invitech összeolvadásával 2025. január 1. óta – emlékeztetett Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy 2025. szeptember 30-án ezen vállalatok jogi egyesülése is megvalósult azzal, hogy az említett cégek beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be.

Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint mondta, az egységes márka az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójaként több mint 6,9 millió előfizetéssel és 54 százalékos háztartási jelenléttel működik, stabil második helyet elfoglalva a magyar piacon. A vállalat célja, hogy stabil alapokra építve a következő években az innovatív fejlesztésekre és az ügyfélélmény javítására helyezze a hangsúlyt.

Hálózatfejlesztések rekordtempóban

A One hálózatfejlesztési programja az elmúlt évben látványosan felgyorsult. A 4iG csoporthoz való csatlakozás után a vállalat új célokat határozott meg: kiváló minőségű 4G és 5G mobilhálózatot, valamint gigabites vezetékes internetet kíván biztosítani az ország teljes területén – emelte ki Szabó István, a One Magyarország hálózati technológiai vezérigazgató-helyettese.

A vállalat közlése szerint 2024 végére teljesítették a 4G-s kötelezettségeket, elérve a 99 százalékos lakossági lefedettséget, a fejlesztések üteme pedig megduplázódott:

2024-ben 250,

2025-ben 190

új bázisállomás épül, épült. Emellett a fix hálózat bővítése is folytatódik, 400 helyszínen 2024-ben, és 900 helyszínen 2025-ben történnek fejlesztések.

A 2Connect, a One infrastruktúrafejlesztő partnere az optikai hálózat bővítésén és az örökölt rézhálózatok korszerűsítésén dolgozik, miközben több mint 2,5 millió háztartásban elérhetővé vált a gigabit-sebességű internet.

A fejlesztések értéke a kormányzattal kötött megállapodás szerint 150 milliárd forint, amelyet a fix és mobil hálózatok korszerűsítésére fordítanak.

A cég 2028-ig ezer C-Band állomást tervez kiépíteni, az első száz bázis már 2025 elején működik, év végére pedig 350-re nő a számuk – emelte ki Szabó István. Hozzátette: a One 5G-szolgáltatása ma már számos városban elérhető, a hazai távközlési piac egyik legversenyképesebb megoldásaként.