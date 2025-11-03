Deviza
EUR/HUF387.45 -0.15% USD/HUF336.47 -0.07% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.49 -0.42% PLN/HUF91.06 -0.14% RON/HUF76.2 -0.08% CZK/HUF15.92 -0.15% EUR/HUF387.45 -0.15% USD/HUF336.47 -0.07% GBP/HUF441.7 -0.09% CHF/HUF416.49 -0.42% PLN/HUF91.06 -0.14% RON/HUF76.2 -0.08% CZK/HUF15.92 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,565.54 +0.23% MTELEKOM1,764 0% MOL2,908 -1.79% OTP32,310 +0.68% RICHTER10,400 +0.29% OPUS542 -0.92% ANY7,000 0% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,720 +2.1% BUMIX10,248.02 +1.32% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,301.26 +0.38% BUX107,565.54 +0.23% MTELEKOM1,764 0% MOL2,908 -1.79% OTP32,310 +0.68% RICHTER10,400 +0.29% OPUS542 -0.92% ANY7,000 0% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,720 +2.1% BUMIX10,248.02 +1.32% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,301.26 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
telekommunikáció
One Magyarország
kommunikáció

Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat

A 4iG csoport távközlési márkája új fejlesztési hullámot indít: a vállalat egyszerre fejleszti vezetékes és mobilhálózatát, miközben stabilan növeli ügyfélbázisát. A One Magyarország célja, hogy az ország legmodernebb, jövőálló infrastruktúrája épüljön ki, amely már az 5.5G korszakra is felkészült.
Zováthi Domokos
2025.11.03, 14:56
Frissítve: 2025.11.03, 15:33

A One Magyarország a 4iG csoport vezetékes és mobil szolgáltatásait egyesíti a DIGI, a Vodafone, az AH Média és az Invitech összeolvadásával 2025. január 1. óta – emlékeztetett Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy 2025. szeptember 30-án ezen vállalatok jogi egyesülése is megvalósult azzal, hogy az említett cégek beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be.

One Magyarország Bányai Tamás
Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint mondta, az egységes márka az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójaként több mint 6,9 millió előfizetéssel és 54 százalékos háztartási jelenléttel működik, stabil második helyet elfoglalva a magyar piacon. A vállalat célja, hogy stabil alapokra építve a következő években az innovatív fejlesztésekre és az ügyfélélmény javítására helyezze a hangsúlyt.

Hálózatfejlesztések rekordtempóban

A One hálózatfejlesztési programja az elmúlt évben látványosan felgyorsult. A 4iG csoporthoz való csatlakozás után a vállalat új célokat határozott meg: kiváló minőségű 4G és 5G mobilhálózatot, valamint gigabites vezetékes internetet kíván biztosítani az ország teljes területén – emelte ki Szabó István, a One Magyarország hálózati technológiai vezérigazgató-helyettese.
A vállalat közlése szerint 2024 végére teljesítették a 4G-s kötelezettségeket, elérve a 99 százalékos lakossági lefedettséget, a fejlesztések üteme pedig megduplázódott:

  • 2024-ben 250,
  • 2025-ben 190

új bázisállomás épül, épült. Emellett a fix hálózat bővítése is folytatódik, 400 helyszínen 2024-ben, és 900 helyszínen 2025-ben történnek fejlesztések.

A 2Connect, a One infrastruktúrafejlesztő partnere az optikai hálózat bővítésén és az örökölt rézhálózatok korszerűsítésén dolgozik, miközben több mint 2,5 millió háztartásban elérhetővé vált a gigabit-sebességű internet.

A fejlesztések értéke a kormányzattal kötött megállapodás szerint 150 milliárd forint, amelyet a fix és mobil hálózatok korszerűsítésére fordítanak.

A cég 2028-ig ezer C-Band állomást tervez kiépíteni, az első száz bázis már 2025 elején működik, év végére pedig 350-re nő a számuk – emelte ki Szabó István. Hozzátette: a One 5G-szolgáltatása ma már számos városban elérhető, a hazai távközlési piac egyik legversenyképesebb megoldásaként.

Már most az 5.5G korszakra készülnek

A One stratégiai célja, hogy a hálózatfejlesztéseket jövőálló módon valósítsa meg. Ennek jegyében 5.5G-képes infrastruktúrát épít, amely képes lesz a legújabb generációs technológiák befogadására is – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes. Mint mondta, a tervezés során a vállalat külön figyelmet fordít a nagyvárosokra, turisztikai térségekre, agglomerációs övezetekre és autópályákra, hogy ezekben a zónákban a felhasználók gyors és stabil kapcsolathoz jussanak.

A hálózat már most akár 1 Gbit/s letöltési sebességet biztosít, amely ideális az olyan nagy sávszélességű felhasználásokhoz, mint a VR/AR-alkalmazások, 8K-streaming, cloud gaming vagy ipari automatizálás. A 4iG és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös kísérletei során a 6 GHz-es frekvencián 10 Gbps sebességet is elértek, ami új távlatokat nyit a jövő mobiladat-átvitelében. A vállalat az elmúlt háromnegyed évben már

Budapest belvárosára koncentrálva kezdte meg az ország első működő 5.5G hálózatának kiépítését 30 állomáson, amely 2025 végére ügyfelek számára is elérhetővé válik.

Dinamikus növekedés a mobilpiacon

A One az egyik leggyorsabban bővülő szereplő a hazai mobilpiacon:

az elmúlt 12 hónapban egyedüli távközlési vállalatként növelte piaci részesedését a szegmensben.

A márka 2025-ben is pozitív ügyfélszám-növekedést mutat mindkét nagy versenytárssal szemben. A szolgáltató külön figyelmet fordít a díjcsomagok személyre szabhatóságára: kutatásaik szerint az ügyfelek számára a korlátlan adatforgalom és a letöltési sebesség fontosabb, mint a csomagokban foglalt adatmennyiség.

A tarifacsomagok átlagos preferált havi díja 10 ezer forint körül alakul,

a vállalat pedig két eltérő sebességű, korlátlan internetet kínáló csomagot fejlesztett ki – 100 Mbit/s és 1 Gbit/s sebességgel –, hogy minden felhasználó igényeihez igazodhasson.

A One különböző sebesség- és adatprofilokat is kínál, így a korlátozott sávszélességű csomagok kedvezőbb áron érhetők el, miközben a maximális adatsebességet biztosító csomagok a prémium kategóriát képviselik. Az 5 Mbit/s-os minimum sebesség már biztosítja a zavartalan internetezést, e-mailezést, közösségi médiát és online videóhívásokat, míg a nagyobb csomagokkal szinte bármilyen mobilfelhasználás zavartalanul végezhető.

Stabil alapokon épülő növekedés

Hunyady Beatrix, a One Magyarország lakossági vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy márka 2025-re stabil második helyet ért el a magyar háztartások körében:

  • a One 54 százalékban van jelen,
  • a Telekom 65 százalékon áll,
  • a Yettel 27 százalékkal követi.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy

a tévészolgáltatási szegmensben 1,6 millió előfizetéssel első a piacon,

az internet-szolgáltatásokban pedig folyamatosan növekvő piaci részesedést tart fenn. A One márka országos támogatott ismertsége 90 százalékhoz közelít, és az ügyfél-elégedettségi mutató (NPS) minden szegmensben emelkedett a márka bevezetése óta.

Új eszközöket is bevet a One, ha megújulásról van szó

A hálózati beruházások mellett a One a digitális szolgáltatásokban is megújul. A OneTV platform a Nagra technológiájára épül, és egyesíti a lineáris televíziót, a streaminget és a VOD-tartalmakat. A vállalat két új set-top boxot vezet be:

  • az Android TV-alapú OneTV MiniBox Prót
  • és a OneTV SoundBoxot,

amely prémium hangrendszert és Dolby Atmos/Dolby Vision támogatást kínál. A SoundBox a Bang & Olufsen hangmérnökeinek közreműködésével készült, a Dolby Vision pedig HDR-minőségben jeleníti meg a tartalmakat. A termékek 2025 október végétől érhetők el az ügyfelek számára.

A felszólalók kiemelték: a fejlesztések célja, hogy a One Magyarország a hálózati és tartalomszolgáltatási innovációkat egyaránt házon belül tartva, teljes körű, jövőálló digitális ökoszisztémát kínáljon.

Megnyílt az első One szaküzlet – kiderültek a havidíjak

A One Magyarország megnyitotta megújult és a legszélesebb kínálattal rendelkező budapesti zászlóshajó üzletét a budapesti Westend bevásárlóközpontban. A távközlési vállalat a korábbi Vodafone és Digi üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen 135 üzlettel van jelen. A január végéig márkanevet váltó és az év során fokozatosan megújuló üzletek nem csupán arculatukban, de az ügyfélkiszolgálásban is teljesen új koncepciót és minőséget képviselnek. Fontos részlet derült ki: az ügyfelek extra költség nélkül nézhetik a Bajnokok Ligája közvetítéseit

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu