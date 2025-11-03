Gigabites ország, 5.5G-re hangolva – új korszakba lépett az alig egyéves One: van egy szolgáltatás, melyben tarol a vállalat
A One Magyarország a 4iG csoport vezetékes és mobil szolgáltatásait egyesíti a DIGI, a Vodafone, az AH Média és az Invitech összeolvadásával 2025. január 1. óta – emlékeztetett Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy 2025. szeptember 30-án ezen vállalatok jogi egyesülése is megvalósult azzal, hogy az említett cégek beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be.
Mint mondta, az egységes márka az ország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatójaként több mint 6,9 millió előfizetéssel és 54 százalékos háztartási jelenléttel működik, stabil második helyet elfoglalva a magyar piacon. A vállalat célja, hogy stabil alapokra építve a következő években az innovatív fejlesztésekre és az ügyfélélmény javítására helyezze a hangsúlyt.
Hálózatfejlesztések rekordtempóban
A One hálózatfejlesztési programja az elmúlt évben látványosan felgyorsult. A 4iG csoporthoz való csatlakozás után a vállalat új célokat határozott meg: kiváló minőségű 4G és 5G mobilhálózatot, valamint gigabites vezetékes internetet kíván biztosítani az ország teljes területén – emelte ki Szabó István, a One Magyarország hálózati technológiai vezérigazgató-helyettese.
A vállalat közlése szerint 2024 végére teljesítették a 4G-s kötelezettségeket, elérve a 99 százalékos lakossági lefedettséget, a fejlesztések üteme pedig megduplázódott:
- 2024-ben 250,
- 2025-ben 190
új bázisállomás épül, épült. Emellett a fix hálózat bővítése is folytatódik, 400 helyszínen 2024-ben, és 900 helyszínen 2025-ben történnek fejlesztések.
A 2Connect, a One infrastruktúrafejlesztő partnere az optikai hálózat bővítésén és az örökölt rézhálózatok korszerűsítésén dolgozik, miközben több mint 2,5 millió háztartásban elérhetővé vált a gigabit-sebességű internet.
A fejlesztések értéke a kormányzattal kötött megállapodás szerint 150 milliárd forint, amelyet a fix és mobil hálózatok korszerűsítésére fordítanak.
A cég 2028-ig ezer C-Band állomást tervez kiépíteni, az első száz bázis már 2025 elején működik, év végére pedig 350-re nő a számuk – emelte ki Szabó István. Hozzátette: a One 5G-szolgáltatása ma már számos városban elérhető, a hazai távközlési piac egyik legversenyképesebb megoldásaként.
Már most az 5.5G korszakra készülnek
A One stratégiai célja, hogy a hálózatfejlesztéseket jövőálló módon valósítsa meg. Ennek jegyében 5.5G-képes infrastruktúrát épít, amely képes lesz a legújabb generációs technológiák befogadására is – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes. Mint mondta, a tervezés során a vállalat külön figyelmet fordít a nagyvárosokra, turisztikai térségekre, agglomerációs övezetekre és autópályákra, hogy ezekben a zónákban a felhasználók gyors és stabil kapcsolathoz jussanak.
A hálózat már most akár 1 Gbit/s letöltési sebességet biztosít, amely ideális az olyan nagy sávszélességű felhasználásokhoz, mint a VR/AR-alkalmazások, 8K-streaming, cloud gaming vagy ipari automatizálás. A 4iG és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös kísérletei során a 6 GHz-es frekvencián 10 Gbps sebességet is elértek, ami új távlatokat nyit a jövő mobiladat-átvitelében. A vállalat az elmúlt háromnegyed évben már
Budapest belvárosára koncentrálva kezdte meg az ország első működő 5.5G hálózatának kiépítését 30 állomáson, amely 2025 végére ügyfelek számára is elérhetővé válik.
Dinamikus növekedés a mobilpiacon
A One az egyik leggyorsabban bővülő szereplő a hazai mobilpiacon:
az elmúlt 12 hónapban egyedüli távközlési vállalatként növelte piaci részesedését a szegmensben.
A márka 2025-ben is pozitív ügyfélszám-növekedést mutat mindkét nagy versenytárssal szemben. A szolgáltató külön figyelmet fordít a díjcsomagok személyre szabhatóságára: kutatásaik szerint az ügyfelek számára a korlátlan adatforgalom és a letöltési sebesség fontosabb, mint a csomagokban foglalt adatmennyiség.
A tarifacsomagok átlagos preferált havi díja 10 ezer forint körül alakul,
a vállalat pedig két eltérő sebességű, korlátlan internetet kínáló csomagot fejlesztett ki – 100 Mbit/s és 1 Gbit/s sebességgel –, hogy minden felhasználó igényeihez igazodhasson.
A One különböző sebesség- és adatprofilokat is kínál, így a korlátozott sávszélességű csomagok kedvezőbb áron érhetők el, miközben a maximális adatsebességet biztosító csomagok a prémium kategóriát képviselik. Az 5 Mbit/s-os minimum sebesség már biztosítja a zavartalan internetezést, e-mailezést, közösségi médiát és online videóhívásokat, míg a nagyobb csomagokkal szinte bármilyen mobilfelhasználás zavartalanul végezhető.
Stabil alapokon épülő növekedés
Hunyady Beatrix, a One Magyarország lakossági vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy márka 2025-re stabil második helyet ért el a magyar háztartások körében:
- a One 54 százalékban van jelen,
- a Telekom 65 százalékon áll,
- a Yettel 27 százalékkal követi.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy
a tévészolgáltatási szegmensben 1,6 millió előfizetéssel első a piacon,
az internet-szolgáltatásokban pedig folyamatosan növekvő piaci részesedést tart fenn. A One márka országos támogatott ismertsége 90 százalékhoz közelít, és az ügyfél-elégedettségi mutató (NPS) minden szegmensben emelkedett a márka bevezetése óta.
Új eszközöket is bevet a One, ha megújulásról van szó
A hálózati beruházások mellett a One a digitális szolgáltatásokban is megújul. A OneTV platform a Nagra technológiájára épül, és egyesíti a lineáris televíziót, a streaminget és a VOD-tartalmakat. A vállalat két új set-top boxot vezet be:
- az Android TV-alapú OneTV MiniBox Prót
- és a OneTV SoundBoxot,
amely prémium hangrendszert és Dolby Atmos/Dolby Vision támogatást kínál. A SoundBox a Bang & Olufsen hangmérnökeinek közreműködésével készült, a Dolby Vision pedig HDR-minőségben jeleníti meg a tartalmakat. A termékek 2025 október végétől érhetők el az ügyfelek számára.
A felszólalók kiemelték: a fejlesztések célja, hogy a One Magyarország a hálózati és tartalomszolgáltatási innovációkat egyaránt házon belül tartva, teljes körű, jövőálló digitális ökoszisztémát kínáljon.
Megnyílt az első One szaküzlet – kiderültek a havidíjak
A One Magyarország megnyitotta megújult és a legszélesebb kínálattal rendelkező budapesti zászlóshajó üzletét a budapesti Westend bevásárlóközpontban. A távközlési vállalat a korábbi Vodafone és Digi üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen 135 üzlettel van jelen. A január végéig márkanevet váltó és az év során fokozatosan megújuló üzletek nem csupán arculatukban, de az ügyfélkiszolgálásban is teljesen új koncepciót és minőséget képviselnek. Fontos részlet derült ki: az ügyfelek extra költség nélkül nézhetik a Bajnokok Ligája közvetítéseit